Survivor 2021'de kim elendi, kim gitti? işte Survivor'dan elenen isim ve 4. hafta SMS sıralaması

Survivor'da kim elendi sorusu, son bölümde yanıtına kavuştu. 2 Şubat tarihli Survivor Ünlüler Gönüllüler'in eleme heyecanının yaşandığı 19. bölümünde, gönüllüler takımında en az oyu alan isim adadaki hayallerine veda etti. Poyraz ve Duygu'nun eleme potasında olduğu gecede, gönüllülerde SMS birincisi olan Poyraz üçüncü eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı açıklamayla veda eden isim duygularına hakim olmakta güçlük çekti. Diğer yandan iletişim oyununun da oynandığı bölümde ünlüler takımı ödülü kazandı. İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve 4. hafta SMS sıralaması.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da bu haftanın eleme adayları olan Duygu, Ayşe ve Reşat arasında SMS mücadelesi yaşandı. Cumartesi akşamı verilen oy sonuçlarına göre Survivor'a ve adaya veda eden isim Duygu oldu.

Survivor 2021 macerası erken biten Duygu, duygularına hakim olmakta zorlandı. Acun Ilıcalı da yarışmacının elenmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'da bu haftanın kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası tüm eleme adayları gönüllüler takımından seçildi.

Survivor'da eleme adayları Duygu ve Poyraz olmuştu. Salı gecesi konseyde Poyraz'ın SMS birincisi olması ile eleme adaylığı düştü. Poyraz potaya Ayşe'yi gönderdi. Gönüllülerde SMS ikincisi olan Dora da Reşat'ın ismini verdi.

Böylece bu hafta tüm adaylar gönüllülerden seçildi. Eleme mücadelesi ise 3 yarışmacı arasında yaşandı.

SURVİVOR 4. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor'ın 4. hafta SMS sıralaması oylama sonrası belli oldu. SMS birincisi gönüllülerde Poyraz olurken, ikinci Dora oldu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu sezonun ikinci iletişim oyunu nefes kesen anlara sahne oldu. Deniz üzerine kurulan parkurda Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödülü almak için ciddi mücadele verdi. Survivor'ın 2 Şubat tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacıların iletişim kurma şansını elde etmek için karşılaştığı oyunda avantajı ünlüler kazandı.

Zorlu parkurda her iki takım yeniden karşılaştı. Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlüler takımı skoru 9-7 yapınca en iyi kadın ve erkek yarışmacılar parkura geldi. Batuhan ve Melis, Poyraz ve Aleyna'nın Best of turunda verdiği mücadele oyunun kaderini belirledi. Batuhan atışı ile Poyraz'ı yenerek skoru 10-7 yaptı. Böylece ikinci iletişim oyununu ünlüler takımı kazanmış oldu.

Sevdiklerinden gelen mesajları okuyan ünlüler takımı duygusal anlar yaşadı.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğumlu. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor.

6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.

Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.

Survivor Duygu, Yunus Emre Özhan ile beraber. Özhan personal trainer olarak görev yapıyor.