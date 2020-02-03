Haber Giriş: 03.02.2020 - 16:15,
Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor 2020 sezonunda yarışacağı kesinleşen isimlerden biri de Cemal Can Canseven oldu. Youtuber Danla Biliç ile yakın arkadaş olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven’in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir?
1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle