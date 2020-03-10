Haber Giriş: 10.03.2020 - 18:04,
Her fırsatta köpeği Mess'i ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu...Ersin Korkut'a kötü haber...
Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess, öldü. Haber Dominik'e ulaştı ancak kimse Ersin Korkut'a bu haberi veremedi.
Yapım ekibi, şimdi her fırsatta köpeğini ne kadar çok sevdiğini söyleyen oyuncuya bu kötü haberi nasıl vereceğini düşünüyor.
Ersin Korkut, 12 yaşındaki pekingese cinsi köpeğinin hikayesini böyle anlatmıştı.
Korkut, yarışmaya katılmak için evinden ayrılırken " Mess'e iyi bakın" demişti.
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