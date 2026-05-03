Sürpriz nişanları herkesi şaşırtmıştı… Bir değil iki düğün birden yapacaklar!

Biri sinema dünyasının biri de müzik sahnelerinin parlayan yıldızıyken yolları kesişip hızlı bir aşka yelken açan ünlü oyuncu ve şarkıcı aşkı ilişkilerinin sekizinci ayında nişanlanıp hayranlarını sevindirmiş ama bu acele karar aynı zamanda şaşkınlık da yaratmıştı.

Zoe Kravitz ve Harry Styles çiftinin nişan haberi geleli daha kısa bir süre geçmişken çiftin şimdiden iki düğün planladığı ve çocuk sahibi olmak konusunda da aceleci davrandıkları iddia edildi.

Harry Styles'ın sevgilisi Zoe Kravitz'in yüzük parmağına 500.000 dolarlık devasa bir pırlanta yüzük takmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemişti.

Biri İngiliz biri de ABD’li olan aşıkların her iki ülkede de bir düğün yapmak istedikleri söyleniyor.

Zoe Kravitz’in babası efsane şarkıcı Lenny Kravitz’i kırmak istemediği, bu yüzden düğününü onun yaşadığı New York’ta yapmak istediği söylenirken bir düğün de Harry Styles’ın ailesi için İngiltere’de yapılacak.

Lenny Kravitz’in kızının nişanlısı Harry Styles’la çok iyi anlaştığı, onu çok sevip şimdiden damat olarak bağrına bastığı ancak kızıyla ilgili niyetleri ciddiyse bir an önce evlilik için adım atması konusunda ona uyarı yaptığı da biliniyor.

Zoe Kravitz’i yakından tanıyanlar onun hayatına giren erkekleri babasıyla iyi geçinemezlerse hayatından çıkardığını söylüyor…

Zoe Kravitz ve Harry Styles ilk kez geçen yıl ağustos ayında Roma'da kol kola birlikte görülmüşler, aynı ayın ilerleyen günlerinde bu kez de Londra'da da öpüşürken yakalanmışlardı.

Bu ilişkinin kısa bir kaçamak olduğu düşünülmüştü ancak Harry Styles’ın Zoe Kravitz’e çok bağlandığı ve özel hayatı konusunda ketum olan ünlü şarkıcının gerçekten çok aşık olmasa Zoe Kravitz’le olan ilişkisini saklama yoluna gideceği de söyleniyordu.

Nişan dedikoduları, Zoe Kravitz’in nisan ayının sonlarına doğru parmağında sarı altın çerçeveli yastık kesimli pırlanta bir yüzük belirmesiyle başladı… Fotoğraflara bakan mücevher uzmanları yüzüğün değerinin en az 500 bin dolar olduğunu açıkladı.

Çiftin evlenir evlenmez çocuk yapmak istediğini, Harry Styles’ın bu konuda daha hevesli olan taraf olduğu da söyleniyor.

Harry Styles’ın kız kardeşi Gemma’nın yakın zaman önce bir çocuğu olmuş, ünlü şarkıcı dayı olunca çok sevinerek "Yeğenimin büyümesinin yakından tanığı olmak bana hayatta neyin gerçek olduğunu çok daha net gösterdi” demiş ve kendisi de babalık özlemi çektiğini itiraf etmişti.

Ünlü bir aktrisle ilişki yaşamak Styles için yeni bir şey değil. One Direction adlı erkek grubuyla süperstarlığa yükselen İngiliz şarkıcı, Taylor Swift ve Kendall Jenner da dahil olmak üzere birçok ünlü isimle ilişki yaşamıştı.

Ancak müzisyenin en çok konuşulan ilişkisi belki de 2022'deki ilk yönetmenlik denemesi olan "Don't Worry Darling" filminde kendisine yönetmenlik yapan 42 yaşındaki Olivia Wilde ile geçirdiği iki yıldı.

Zoe Kravitz ise ünlü oyuncu Karl Glusman’la 2019 ve 2021 yılları arasında 18 ay süren kısa bir evlilik yaşadıktan sonra Channig Tatum’la nişanlandı. 2021’de bir araya gelen çift nişanlandıktan sonra Ekim 2024’te yollarını ayırmıştı.