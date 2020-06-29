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Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Sürpriz nikah... Oyuncu Selin Demiratar evlendi!

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Sürpriz nikah... Oyuncu Selin Demiratar evlendi!
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Selin Demiratar sürpriz evlilik haberiyle gündem oldu. Ünlü oyuncusu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi. Selin Demiratar ile iş adamı sevgilisi Mehmet Ali Çebi'nin sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı.

KISITLI DAVETLİ

Ünlü oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile beraberdi.

Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

YAŞ FARKI 10

Damat Mehmet Ali Çebi, Trabzonlu iş adamı ve Mak-Yol İnşaat'ın sahibi olan Adnan Çebi'nin kardeşi. Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında.

 

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