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GeriMagazin Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor
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Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor

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Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor
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Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin bu paylaşımı, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

28 yaşındaki Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

Çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sürpriz ikili... İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir aşk mı yaşıyor


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