Sürpriz ikili! Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ve müzisyen Hakan Altun'un sevgili oldukları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Uçankuş'un haberine göre, daha önce Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un gönlündeki ismin aslında Gonca Vuslateri olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN İMALI PAYLAŞIMLAR

Aralarında 14 yaş olan iki ünlü ismin şifreli sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ima ettikleri; zaman zaman Bodrum'da bir araya geldikleri söyleniyor.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde ayrı masalarda objektiflere yansımıştı.



Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına “Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken” yazıyor.

Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki “Eri ve Gonca” sözcükleri Gonca Vuslateri’nin soyadı olarak yorumlanıyor.