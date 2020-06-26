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Haber Giriş: 26.06.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Sürpriz ikili: Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen baş başa!

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Sürpriz ikili: Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen baş başa!
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Doğu Demirkol’dan ayrıldıktan sonra adı Emrah Karaduman’la aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah, ‘Reynmen’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş’la görüntülendi.

30 yaşındaki güzel oyuncu ile 25 yaşındaki Aktaş, gittikleri parkta baş başa objektife yansıdı. Badminton oynayarak eğlenceli vakit geçiren ikili, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Sürpriz ikili: Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen baş başa

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