Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Sürpriz ikili! Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Ali Kalyoncu#Engin Altan Düzyatan
Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:29

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, son dönemin en popüler fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştı. 1 ay önce tanışan ikili birbirlerinin enerjisinden etkilendi ve görüşmeye başladı.

Haberin Devamı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel’in son dönemin en popüler ve aranılan fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştığını öğrendim. İkilinin, bir etkinliğe birlikte katıldığı yönünde duyumlar almıştım. Yaptığım araştırmalarda öğrendim ki, olay doğruymuş. Ama henüz adını “ilişki” koymak için erken olduğunu da söylüyorlar.

Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor

Aynı sektörün içinde bulunan Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu, bir ay önce tanışmış ve birbirlerinin enerjisinden etkilenmiş. Şimdilik birbirlerini tanımaya ve arkadaşlıklarını ilerletmeye karar vermişler. Belli ki havada aşk kokusu var; bakalım arkadaşlıkları bir ilişkiye evrilecek mi?

Romanı çıktı

Haberin Devamı

Klinik psikolog Şehnaz Tuna’nın yeni romanı üç yıllık çalışmanın ardından okurla buluştu.

Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor

“Unutulmayanın Tutsaklığında” isimli roman, bir psikolojik gerilim romanı... Eşi Mehmet Tuna’nın vefatının ardından kendini akademik çalışmalara veren ve art arda kitaplar yazan Şehnaz Tuna’yı kutluyor, okuyucusunun bol olmasını diliyorum.

Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor

Dostlarla kutlama

Cemiyetin sevilen ismi Hilal Kosif, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Momo Bebeköy’de kutladı. 44’üncü yaşını kutlayan iş kadını; Melda Kamhi Kosif, Yasemin Sadıkoğlu, Bahar Göker gibi yakın dostlarıyla öğle yemeği yedi.

Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor

Oldukça renkli geçen kutlama yemeğinin ardından Hilal Kosif, FiveO’Clock’tan gelen şık bir pastanın mumlarını dostlarıyla birlikte üfledi. Ben de nice mutlu yıllar diliyorum.

Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor

Ortak oldular

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile yeme içme dünyasının yakından tanıdığı, Nişantaşı Must, Vadistanbul’daki Michelle gibi popüler mekânların ortağı ve işletmecisi olan Ercan Gümüşkaya kurdukları yeni şirket ile bugünlerde farklı bir heyecan yaşıyor.
Diğer ortakları arasında Birand Tunca, Umut Tanyolu gibi tanınmış oyuncuların da yer aldığı “Wideangle” adlı platform ile sinema-dizi sektörünü adını metaverse, blockchain, kripto paralarla duyuran Web3 dünyasına entegre etmeyi hedefliyorlar. Platformun duyurusu, 24 Ekim’de SixSenses Kocataş Mansions’ta düzenlenecek bir lansmanla yapılacak.

Sürpriz ikili Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çağla Şıkel#Ali Kalyoncu#Engin Altan Düzyatan

BAKMADAN GEÇME!

Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK
‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu

BAKMADAN GEÇME!

Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK
‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu