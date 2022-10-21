Sürpriz ikili! Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu aşk mı yaşıyor?

Haberin Devamı

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel’in son dönemin en popüler ve aranılan fotoğraf sanatçılarından Ali Kalyoncu ile yakınlaştığını öğrendim. İkilinin, bir etkinliğe birlikte katıldığı yönünde duyumlar almıştım. Yaptığım araştırmalarda öğrendim ki, olay doğruymuş. Ama henüz adını “ilişki” koymak için erken olduğunu da söylüyorlar.

Aynı sektörün içinde bulunan Çağla Şıkel ve Ali Kalyoncu, bir ay önce tanışmış ve birbirlerinin enerjisinden etkilenmiş. Şimdilik birbirlerini tanımaya ve arkadaşlıklarını ilerletmeye karar vermişler. Belli ki havada aşk kokusu var; bakalım arkadaşlıkları bir ilişkiye evrilecek mi?

Romanı çıktı

Haberin Devamı

Klinik psikolog Şehnaz Tuna’nın yeni romanı üç yıllık çalışmanın ardından okurla buluştu.

“Unutulmayanın Tutsaklığında” isimli roman, bir psikolojik gerilim romanı... Eşi Mehmet Tuna’nın vefatının ardından kendini akademik çalışmalara veren ve art arda kitaplar yazan Şehnaz Tuna’yı kutluyor, okuyucusunun bol olmasını diliyorum.

Dostlarla kutlama

Cemiyetin sevilen ismi Hilal Kosif, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Momo Bebeköy’de kutladı. 44’üncü yaşını kutlayan iş kadını; Melda Kamhi Kosif, Yasemin Sadıkoğlu, Bahar Göker gibi yakın dostlarıyla öğle yemeği yedi.

Oldukça renkli geçen kutlama yemeğinin ardından Hilal Kosif, FiveO’Clock’tan gelen şık bir pastanın mumlarını dostlarıyla birlikte üfledi. Ben de nice mutlu yıllar diliyorum.

Ortak oldular

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile yeme içme dünyasının yakından tanıdığı, Nişantaşı Must, Vadistanbul’daki Michelle gibi popüler mekânların ortağı ve işletmecisi olan Ercan Gümüşkaya kurdukları yeni şirket ile bugünlerde farklı bir heyecan yaşıyor.

Diğer ortakları arasında Birand Tunca, Umut Tanyolu gibi tanınmış oyuncuların da yer aldığı “Wideangle” adlı platform ile sinema-dizi sektörünü adını metaverse, blockchain, kripto paralarla duyuran Web3 dünyasına entegre etmeyi hedefliyorlar. Platformun duyurusu, 24 Ekim’de SixSenses Kocataş Mansions’ta düzenlenecek bir lansmanla yapılacak.