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Sürpriz ikili aşk tatilinde!

#ONUR TUNA#Yasemin Yazıcı#Filipinler
Sürpriz ikili aşk tatilinde

Aşk paylaşımı büyük heyecan yarattı! Ekranların sevilen oyuncuları birlikteliği duyurdu.

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AŞKIN FOTOĞRAFI!

Oyuncu Onur Tuna ve sevgilisi Yasemin Yazıcı tatil sezonunu yurtdışında açtı. Ünlü çift Filipinler'in Palawan Adası'na gitti.

Onur Tuna, meslektaşı Yasemin Yazıcı ile yeni aşka imza attı. Çift, birlikte tatile çıktı.

İkilinin aşk kareleri sevenlerinde büyük heyecan yarattı. Yazıcı, sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.

Mutlu çiftin aşk pozları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

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İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Oyuncu Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Sürpriz ikili aşk tatilinde


Düğün bu yaz

Güzel oyuncu Demet Özdemir, müzisyen oyuncu Oğuzhan Koç ile birlikte... 14 Şubat'ta nişanlanan çift bu yaz nikah masasına oturacak. 

Sürpriz ikili aşk tatilinde


Aşk tam gaz!

Oyuncu Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çiftin nikah masasına ne zaman oturacağı merak konusu.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

Eşi de oyuncu

Güzel oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

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Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

Nikah yakın

Oyuncu Berk Oktay meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlı. Çift bu yaz evlenecek. 

Sürpriz ikili aşk tatilinde

Uyumlu ikili

Aras Bulut İynemli,  Bilge Önal ile uzun zamandır aşk yaşıyor. Bige Önal verdiği bir röportajda 'Kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.' açıklamasını yaptı.

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Sürpriz ikili aşk tatilinde

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz

Buğra Gülsoy - Nilüfer Gürbüz ile evli ve çiftin Cem adında bir oğlu var.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Sürpriz ikili aşk tatilinde

Bebek için geri sayım

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir oğulları var.

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Sürpriz ikili aşk tatilinde

 

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#ONUR TUNA#Yasemin Yazıcı#Filipinler

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