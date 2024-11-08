Sürpriz buluşmayı duyunca ikisi de donup kaldı... Eski çift artık sözün bittiği yerde!

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Lopez ile Affleck, yıllar sonra yeniden bir araya gelip evlenmeleriyle sonra da iki yılda dağılan yuvalarıyla çok konuşuldu.

Jennifer Garner ise eski eşi Affleck'in bu boşanması sırasında ona destek oldu. Büyük olasılıkla evliliklerinden dünyaya gelen üç çocuklarının da hatırına eski kocasının ayakta kalmasını sağlamak için elinden geleni yaptı.

Şimdi magazin basınının birlikteyken taktığı isimle Bennifer ve Jennifer Garner bambaşka bir nedenle birlikte anılıyor. Üstelik bu kez işin içine Lopez'in kız kardeşi Lynda da girdi.

Çünkü onun attığı bir adım, eski çift Jennifer Garner ile Ben Affleck'i kelimenin tam anlamıyla şaşkınlıktan dondurdu... Şimdi eski çiftin kafasının içinde cevabı bilinmeyen "Neden?" sorusu dolaşıp duruyor.

Bir bakalım bu konuya.

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Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı sadece takipçilerini değil eski çift Jennifer Garner ile Ben Affleck'i de çok şaşırttı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evliyken birbirlerinin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da kardeş gibi olmuşlardı.

Hatta onlar ayrıldıktan sonra da Lopez'in kızı Emme sık sık üvey kardeşleriyle birlikte objektiflere takıldı.

Buraya kadar sıradan bir olay gibi görünüyor. Yaşları birbirine yakın çocukların dost olması gayet normal.

Ama eski çifti yani Garner ile Affleck'i asıl şaşırtan adım Jennifer Lopez'in kız kardeşi Lynda'dan geldi.

53 yaşındaki gazeteci Lynda Lopez, ablası Jennifer'ın üvey kızı Violet'ı öğrenim gördüğü Yale Üniversitesi'nde ziyaret etti.

Üstelik bununla da yetinmeyip bunu herkese duyurmak istedi ve sosyal medya sayfasından birlikte çekilen bir fotoğraflarını da paylaştı.

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Lynda Lopez'in Violet Affleck'i Yale Üniversitesi'nde ziyaret etmesi ve onara çektiği bu pozu Instagram sayfasında paylaşması herkeste büyük bir şaşkınlık yarattı.

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Lynda Lopez'in bu paylaşımı onun sosyal medya takipçilerini çok şaşırttı. Ama onlardan daha fazla şaşıran iki kişi daha vardı: Violet'ın annesi Jennifer Garner ile babası Ben Affleck.

ABD magazin basınında yer alan haberlere göre eski çift, kızları Violet'ın Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda ile neden böyle bir yakınlık kurduğuna ve bunu sürdürdüğüne bir anlam veremiyor.

Artık büyük kızları 18 yaşına geldiği için onun kararlarına karışmıyorlar ama yine de Lynda ile kızları ki Violet'ın bu yakınlığının nedenini merak etmeden de duramıyorlar.

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Üç çocuklarının en büyüğü Violet'ın Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda ile yakınlığına Garner ile Affleck de bir anlam veremedi söylenenlere göre.

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İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Violet'ın Jennifer Lopez ve onun ailesiyle güçlü bir bağı var. Bu da Jennifer Garner ve Ben Affleck için kafa karıştırıcı bir durum. Onlar Violet'ın neden bu aileyle bu kadar yakın olduğunu tam olarak anlayamıyorlar" diye konuştu.

Aynı kaynak, genç Violet'ın üvey annesi Jennifer Lopez'e hayranlık duyduğunu ve onunla ilişkisini yakın tutmaya çabaladığını da sözlerine ekledi.

Bütün bu şaşkınlık ve tartışmayı başlatan Jennifer Lopez'in kardeşi Lynda'nın sosyal medya sayfasında paylaştığı ve Violet Affleck ile görüldüğü fotoğraf nedeniyle oldu.

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Konuşulanlara göre Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten ayrılmış olsa da onun eski eşinden olan çocuklarıyla iletişimi kesmiyor.

Bu arada bu şaşırtıcı konuyla ilgili olarak konuşulan başka bir ayrıntı daha var.

Artık Ben Affleck ile yollarını ayırmış olsalar bile Lopez de ailesi de onun eski evliliğinden olan çocuklarını hayatlarından tamamen çıkarmak istemiyor.

Yine aynı kaynağın söylediklerine bakılırsa Jennifer Lopez, Affleck'in çocuklarıyla iletişim halinde. Her ne zaman ihtiyaçları olursa kendisine ulaşabileceklerini bilmelerini istiyor.

Jennifer Lopez'n kardeşi Lynda'nın da ikizleri Max ve Emme gibi 16 yaşında olan bir kızı var.



Gazeteci olan Lynda, paylaşımına da 'En sevdiğim Yale Üniversitesi öğrencisiyle New Haven' diye yazdı. Lynda Lopez'in takipçilerinin birçoğu bu paylaşım nedeniyle büyük bir şaşkınlığa düştü.

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Lynda'nın, ablası Jennifer'ın boşandığı eşi Ben Affleck'in kızını ziyaret etmesine inanamayanlar paylaşımın yorum kısmına "O yanındaki Violet Affleck mi?" diye yazdı.

Birçoğu da 'Onların hala böyle birbirlerine yakın olduklarını görmek ne güzel' satırlarını yazarak bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Bazı kullanıcılar da "Bu insanları ayrı düşünmek mümkün değil. Aralarında her ne olduysa, her ne yaşandıysa Lopez'in ailesinin Affleck'in ailesine gösterdiği bu sevgi çok değerli" diyerek durumdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İddialara göre Jennifer Garner ile Ben Affleck'in en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki Violet, eski üvey annesi Jennifer Lopez'e hayranlık duyuyor. Bu yüzden de onunla ve ailesiyle ilişkisini korumaya çalışıyor.