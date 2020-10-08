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Haber Giriş: 08.10.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

Sürpriz buluşma

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Sürpriz buluşma
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Bodrum’da yaşayan Selda Bağcan ve Tan Taşçı, önceki gün ortak bir dostlarının evine buluştu. İki sanatçı, birlikte hazırlayabilecekleri projeler hakkında görüştü.

KENDİSİ MÜKEMMEL BİR ŞEY

Tan Taşçı geçtiğimiz gün, kendisi gibi Bodrum’da yaşayan müzik dünyasının usta ismi Selda Bağcan’la bir araya geldi. Şarkıcı, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram sayfasında “Yazmama gerek yok görüyorsunuz, kendisi mükemmel bir şey” notuyla paylaştı.

YENİ PROJE GELEBİLİR
Ortak bir dostlarının evinde buluşan Selda Bağcan ve Tan Taşçı, uzun süre müzik üzerine sohbet etti. Bağcan, sesini ve müziğini beğendiğini söylediği Taşçı’yla birlikte hazırlayabilecekleri projeler hakkında da konuştu.

 

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