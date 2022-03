Sürpriz birliktelik çok konuşulmuştu... Aslı Bekiroğlu aldatıldı mı?

Haberin Devamı

Tatlı tatlı ayrıldık

Aslı Bekiroğlu, Çağrı Telkıvıran’la ayrılığı hakkında konuştu. Oyuncu, ilişki bittikten sonra Kubilay Aka ile görüntülenmiş, Telkıvıran da Biran Damla Yılmaz’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Önceki gün Arnavutköy’de görüntülenen Aslı Bekiroğlu, “ihanet” iddiası hakkında şöyle dedi: “Biz 1 ay önce ayrılmıştık. Bu bilinmediği için öyle düşünüldü. Tatlı tatlı, severek ayrıldık.” (Behlül AYDIN)

O da oyunculuğu seçti

Oyuncu çift Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un oğulları Can Aslantuğ aile mesleğini seçti.

Gaye Sökmen Ajans’la anlaşan Can Aslantuğ, Tamer Yılmaz’ın objektifine poz verdi. 2000 doğumlu genç yetenek, 2016 yılında New York’taki School of Creative and Performings Art’ta yönetmenlik, 2018’de de New York Üniversitesi’nde film yapımı eğitimleri almıştı.

“Heart of Music” adında bir kısa film ve “Yeşil Yol” adlı bir Karadeniz belgeseli çeken Aslantuğ, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde okuyor. Aslantuğ, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda başladığı oyunculuk eğitimine de halen devam ediyor.

Artık 50 yaşındayım benden umudu kestiler

Burcu Esmersoy ve gözlük markası Hermossa’nın işbirliğiyle oluşturulan koleksiyon, önceki gün Mandarin Oriental Hotel’de tanıtıldı. Etkinlikte gazetecilerle buluşan Esmersoy, “Sosyal medyadan evlilik teklifleri alıyor musunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Benden umudu kestiler. Artık 50 yaşındayım. İki kere evlenmiş, boşanmış kadına sosyal medyadan böyle bir teklifle kimse gelmez.” (Behlül AYDIN)

Messi’den Yusuf’a imza

‘Reynmen’ adıyla tanınan Yusuf Aktaş, Fransa’da Paris Saint-Germain kulübünün antren-manına gitti. Yıldız futbolcular Neymar ve Messi ile fotoğraf çektiren Aktaş, forma da imzalattı. Messi, formayı “For Yusuf” (Yusuf için) notuyla imzaladı.

Tiyatroda ‘Şaşırt Beni’

Pelin Karahan’ın rol alacağı ilk tiyatro oyunu “Şaşırt Beni” için ‘tanışma top-lantısı’ yapıldı.

MMT ve Kerkisolfej tarafından sahneye konulacak “Şaşırt Beni”de Karahan’ın yanı sıra Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran ve Adem Türker de rol alacak.

Yönetmen koltuğunda oyuna yazar olarak da imzasını atan Selçuk Aydemir’in oturacağı “Şaşırt Beni”nin ekibi, önceki gün bir araya geldi. Ekip keyifli bir sohbetin ardından pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.