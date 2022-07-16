Sürpriz bir kararla Amerika’ya taşınmıştı... Nedenini açıkladı!

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Çocuğum için gittim

Serkan Kodaloğlu’ndan boşanmasının ardından Amerika’ya yerleşen Petek Dinçöz, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Oğluyla alışveriş yapan Dinçöz, sorular üzerine “Miami’ye çocuğumun eğitimi için yerleşme kararı aldım. Her şeyim onun üzerine kurulu. Ama bir ayağımız yine Türkiye’de olacak. Şunu söyleyebilirim; sürprizlere açık olun. Güzel işlerle döneceğim” dedi. (Behlül AYDIN)

Hastanede ziyaret etti

Yonca Evcimik, usta sanatçı İlham Gencer’i hastanede ziyaret etti. O anları Gencer’in oğlu Bora Gencer sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Benim çok değerli, vefalı arkadaşım Yoncimik babamı ziyaret etti. Bizleri de ziyadesiyle mutlu kıldı, teşekkür ederim.”

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Pişti olduk

İbrahim Büyükak ve Nurdan Büyükak, geçtiğimiz haziran ayında oğulları Aslan Oktay’ı kucaklarına almıştı. Büyükak, oğlu ile birlikte plajda çekilen bir fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı. Oyuncu, oğluyla aynı tişört ve şort giydiği kareye, “Pişti olduk” notunu yazarak, sarı kalp emojisi ekledi. Nurdan Büyükak ise “Sarı fırtınamlar” yorumunu yazdı.

Siyah kıyafetlerden sıkıldım!

Teoman önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Teoman, renkli kıyafetleri hakkında “Çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum” dedi. Teoman, rol aldığı reklam filminden 17 milyon TL aldığının doğru olmadığını belirtti: “Keşke o kadar para kazansaydım. Açıkçası ben o kadar büyük bir isim değilim.”

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Bodrum yolcusu

Türkiye eski güzellerinden Nur Gümüşdoğrayan önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Tatil için Bodrum’a gideceğini belirten Gümüşdoğrayan, bir işletmecinin yaptığı “İnsanlar Bodrum’a tatile değil kendini göstermeye geliyor” açıklamasının doğruluk payı olduğunu söyledi: “Bence bu açıklamanın doğruluk payı var, bazıları sürekli sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Ama sırf tatil olsun diye giden kesimi de unutmamak lazım, sonuçta orada evi, yazlığı olanlar da var.”

Oğluyla dalacak

Erkan Bektaş önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Tatilden yeni geldiğini belirten oyuncu “Ben her sene Kaş’a giderim dalmak için. İyi bir dalgıcım. Oğluma bu sene dalgıç sertifikası aldık. Artık birlikte dalacağız” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Bebek buluşması

Fenerbahçe’nin golcü ismi Serdar Dursun, önceki gün eşi Yasemin Dursun ile Bebek’te objektife yansıdı. Giyim tarzıyla dikkat çeken futbolcu, takım arkadaşı Serdar Aziz’le bir araya geldi. Bir mekâna geçerek yemek yiyen yakın arkadaşlar, yeni sezon öncesi moral depoladı. (Behlül AYDIN)

İstanbul’un tadı bayramda çıkıyor

Jessica May eşi Hüseyin Kara ile Akmerkez’deydi. Bayramı İstanbul’da geçirdiklerini söyleyen oyuncu, “İstanbul’un tadı bayramda çıkıyor. Her yer boş ve bu halini çok seviyoruz. Yarın Antalya’ya gidiyoruz, tatilin son günlerini orada geçireceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)

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