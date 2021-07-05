MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
GeriMagazin Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 05.07.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

Yeni bir aşka yelken açan Selin Şekerci ile İbrahim Selim, baş başa tatile çıktı.

Marmaris’e giden sevgililer önceki gün Barba Saranda adlı mekanda görüntülendi.

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

Denize giren çiftten İbrahim Selim muhabirleri fark edince paniklerken, Selin Şekerci el salladı.

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

Şekerci daha sonra havlu isteyerek sudan çıktı. Selim ise muhabirler gidene kadar denizde kalacağını söyledi.

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı


Sevgilisini “Gel ya bir şey olmaz. Gitmiyorlar ne yapalım” diyerek ikna etmeye çalışan Şekerci, aldığı “Gitmezlerse sudan çıkmam” cevabı karşısında kahkaha attı. Muhabirler, “Lütfen çekmeyin de çıksın adam artık sudan” diyerek ricada bulunan Şekerci’yi kırmadı. 

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

İLK FOTOĞRAF

Selin Şekerci ve İbrahim Selim ilk kez tatil öncesi Zorlu’da alışveriş yaparken Mehmet Üstündağ tarafından görüntülendi. 

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf... Selin Şekerci ile İbrahim Selim baş başa tatile çıktı

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi