Sürpriz aşkları herkesi şaşkına çevirmişti… Baklayı sonunda ağzından çıkardı: Her şey üç yıl önce başlamış!

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Zaten aynı melekleri yapan, film setlerinde, müzik sahnelerinde sık sık karşılaşan ünlü isimlerin arasındaki tanışıklık ve arkadaşlık bir süre sonra aşk dönüşüyor.

Gösteri dünyasının iki ünlü ismi arasında yaşanan ve daha birkaç gün önce ortaya çıkan aşk da tıpkı böyle bir aşk…

Kendi hayranlarının bile isimlerini yan yana getirmeyi düşünmeyeceği iki ünlü yıldız aşk yaşamaya başladı... Bu aşkın ateşini yakan ilk kıvılcım ise "Hey, hayat biraz zor olabilir gibi görünüyor ve sadece senin yanında olduğumu bilmeni istedim; senin yanında bir arkadaşın var" mesajıyla gönül alan taraf oldu...

Müzik sahnelerinin ünlü sesi, yıldız şarkıcı Billy Ray Cyrus ve bir dönemin en güzel sinema yıldızlarından Elizabeth Hurley, kimselerin haberi yokken bir anda öpüştükleri bir fotoğraf paylaşarak ilişkilerini ilan etmiş, herkesi şaşkına çevirmişti.

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Bu haberin şaşkınlık yaratma sebebi adları daha önce pek yan yana yazılmamış bu iki ismin tanışıklıklarını bile bilmeyen hayranlarıydı.

Ünlü şarkıcı Billy Ray Cyrus aynı zamanda Miley ve Noah Cyrus kardeşlerin de babası

Üstelik Elizabeth Hurley ve Billy Ray Cyrus tarzları, yaşantıları, görüntüleri bile epey uyumsuz görünen iki ünlüydü…

Oysa bir anda ilişkilerini ilan eden çift pek az kimse bilse de birbirlerini zaten tanıyordu.

Kimse bu ikilinin tanışıklığından haberdar bile değildi ama Cyrus ve Hurley aslında bir filmde birlikte kamera karşısına bile geçmişti

Elizabeth Hurley ve Billy Ray Cyrus 2022 yapımı "Christmas in Paradise" filminde birlikte çalıştı.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada daha o günlerde Elizabeth Hurley ile aralarında bir kimya oluştuğunu söylüyor.

Billy Ray Cyrus üçüncü evliliğini kendinden yaşça bir hayli genç biriyle yapmış, bu evlilik bir yılda bitince epey sarsılmıştı

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Aradan üç yıl geçtikten ve Billy Ray Cyrus üçüncü evliliğini de bitirdikten sonra zor günler geçirirken ona mesaj atıp ilk adımı atan taraf Elizabeth Hurley olmuştu.

63 yaşındaki Billy Ray Cyrus 35 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı Firerose bir yıllık nişanlılıktan sonra 2023’te evlenmiş, bu evlilik bir yıl içinde bitmişti.

Taze aşıklar ilişkilerini bu fotoğrafla ilan ettiler

Ünlü isim 1993’te evlendiği Tish Cyrus’tan Nisan 2022’de yani tam da Firerose ile büyük bir aşk yaşamaya başlamışken ayrılmıştı.

(Fotoğraf Christmas in Paradise filmindendir ve yapımcı şirket Lionsgate'in filmle ilgili web sitesinde yer alır)

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Billy Ray Cyrus ünlü şarkıcılar Miley ve Noah Cyrus’un da babası. Çiftin bu evlilikten Braison adında da bir oğulları var.

Billy Ray Cyrus genç karısından ayrıldıktan sonra büyük bir üzüntünün içine düştüğünü ve bu zor günlerinde Elizabeth Hurley’den aldığı mesajın onu çok mutlu ettiğini söylüyor.

Billy Ray Cyrus'a zor günlerinde mesaj atıp hal hatır soran ve bu ilişkiyi başlatan taraf Elizabeth Hurley olmuş

İkili bu mesajdan sonra saklı gizli görüşmeye başlamış ve bir süre bu yeni filizlenen aşkı gözlerden uzakta yaşamayı tercih etmişler.

Billy Ray Cyrus’un söylediğine göre bu beklenmedik aşk onu uzun zamandır olmadığı kadar mutlu etmiş. Ünlü şarkıcı “Bu kadar mutlu hissetmemin üzerinden uzun zaman geçti” diyor.

Elizabeth Hurley üzerinden yıllar geçmiş olsa da hâlâ Hugh Grant ile yaşadığı büyük aşkla anılıyordu... Hatta Grant Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian'ın da vaftiz babası

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Yeni aşkı Elizabeth Hurley ile harika bir ilişkisi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı “Onu çok seviyorum ve Tanrının onu hayatıma sokması harika” diyor.

Elizabeth Hurley'nin iş insanı Steve Bing'le olan ilişkisinden doğan Damian adında bir oğlu var... Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Damian Hurley bu yeni aşkı çoktan öğrenmiş hatta bu konuda annesine desteğini de açıkça belirtmiş