MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları
GeriMagazin Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 23.06.2021 - 07:44 | Son Güncelleme:

Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürpriz aşk! Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslan'ın romantik anları

Berrak Tüzünataç’la sürpriz aşkı kısa süren Uraz Kaygılaroğlu gönlünü başka bir güzel oyuncuya kaptırdı. Gülcan Arslan’la aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle Fethiye’de tatile çıktı. Ünlü çiftin denizdeki romantik dakikaları objektife böyle yansıdı.

Kızının annesi Melis İşiten’den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir ilişki yaşamaya başladı.

Sürpriz aşk Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslanın romantik anları


Berrak Tüzünataç’la ilişkisi kısa süren oyuncu, aşkı yine bir meslektaşında buldu. Gülcan Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.

Sürpriz aşk Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslanın romantik anları


ÖPMEYE DOYAMADI

Fethiye’deki bir kamp alanında dostları Demet Evgar-Levent Babataş ve Kaan Yıldırım’la tatil yapan âşıklar önceki gün ilk kez birlikte objektife takıldı. İskelede sevgilisi Gülcan Arslan’ı öpmeye doyamayan Uraz Kaygılaroğlu denizde de aşka geldi. 

Sürpriz aşk Uraz Kaygılaroğlu ile Gülcan Arslanın romantik anları

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi