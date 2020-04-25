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Haber Giriş: 25.04.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Sürpriz aşk! Kerem Bürsin gönlünü Demet Özdemir'e kaptırdı

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Sürpriz aşk! Kerem Bürsin gönlünü Demet Özdemir'e kaptırdı
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Serenay Sarıkaya 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz nisan ayında bitiren Kerem Bürsin, aradığı aşkı karantina günlerinde buldu.

 2. Sayfa'nın özel haberine göre, Kerem Bürsin oyuncu Demet Özdemir ile yakınlaştı.

Bürsin'in geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında üzerinde 'D' harfi olan kupa kullanması 'Kerem mesajı verdi' yorumlarına neden oldu.

Çift birbirini tanıma aşamasında...

Sürpriz aşk Kerem Bürsin gönlünü Demet Özdemire kaptırdı

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