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Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Süreyya Yalçın son fotoğraflarıyla gündemde

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Süreyya Yalçın son fotoğraflarıyla gündemde

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdüren Süreyya Yalçın'ın Miami’deki 25 milyon TL’lik malikanesinin bahçesinde verdiği pozlar çok konuşuldu.

Miami 'de yaşayan Süreyya Yalçın, kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelmişti. Anne olmaya karar veren Sürreyya Yalçın, doktorunun tavsiyesiyle hamilelik öncesi diyet ve detoks programına girmişti. Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti.

Süreyya Yalçın son fotoğraflarıyla gündemde
Süreyya Yalçın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflar yine çok konuşuldu. Sosyetik güzelin  zayıflamış haline yorum yağdı.

Süreyya Yalçın son fotoğraflarıyla gündemde
SAĞLIĞIM YERİNDE
Yalçın daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok” demişti. 

Süreyya Yalçın son fotoğraflarıyla gündemde
Yalçın, kilo vermeden önce böyle gözüküyordu.

 

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