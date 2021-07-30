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Haber Giriş: 30.07.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın'ın paylaşımı tepki çekti  

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Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın'ın paylaşımı tepki çekti  

46 bavulla Amerika'dan Bodrum'a giden Süreyya Yalçın'dan skandal bir paylaşım geldi. Bodrum'da bir otelin yandığı bölgede poz veren Süreyya Yalçın'a tepki yağdı. Ünlü ismin kıyıda yangın olmasına rağmen, gülerek poz vermesi dikkat çekti. Tepkiler üzerine Süreyya Yalçın, fotoğrafları kaldırdı. Peki, Süreyya Yalçın kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

 

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan merak edilen isim, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır. 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.

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