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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 20.07.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi

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Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiye'ye geldi

Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran, Bodrum’a tam 46 bavulla geldi.

Bodrum’a İstanbul üzerinden aktarma yaparak gelen Süreyya Yalçın ve Ozan Baran, havaalanından akşam saatlerinde el ele ayrıldı.

Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiyeye geldi

Çift, özel eşyalarının bulunduğu bavulu bindikleri VIP araca taşıttı. Geride kalan 45 bavul ise ayrı bir arabaya yüklendi.

Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiyeye geldi

Bagaj işlemleri toplamda 2 saat sürdü. Çiftin yardımcıları, bavulların tümünü araca sığdırmakta zorluk çekti.

Süreyya Yalçın 46 bavulla Türkiyeye geldi



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