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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 31.07.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Süreyya Yalçın 4 milyon TL'lik sürat motoruyla koyları gezdi

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Süreyya Yalçın 4 milyon TL'lik sürat motoruyla koyları gezdi

Geçtiğimiz hafta Miami’den 46 bavulla Bodrum’a gelen Süreyya Yalçın, önceki gün eşi Ozan Baran ile Türkbükü koylarını gezdi.

4 milyon TL değerindeki yeni sürat motoruyla gezintiye çıkan Yalçın, hijyen kurallarını da ihmal etmedi.

Süreyya Yalçın 4 milyon TLlik sürat motoruyla koyları gezdi


Süreyya Yalçın, kısa bir turdan sonra sürat motoruyla gezintiye başladığı yere yanaştı. Korumalarıyla dikkat çeken çift daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Süreyya Yalçın 4 milyon TLlik sürat motoruyla koyları gezdi


Yalçın, teknede verdiği pozda arkasına yangını aldığı için sosyal medyada tepki çekti.

Süreyya Yalçın 4 milyon TLlik sürat motoruyla koyları gezdi

Süreyya Yalçına tepki yağdı
Süreyya Yalçın'a tepki yağdı!

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