Umut ÜNVER
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Süreyya Yalçın 4 milyon TL'lik sürat motoruyla koyları gezdi
Geçtiğimiz hafta Miami’den 46 bavulla Bodrum’a gelen Süreyya Yalçın, önceki gün eşi Ozan Baran ile Türkbükü koylarını gezdi.
4 milyon TL değerindeki yeni sürat motoruyla gezintiye çıkan Yalçın, hijyen kurallarını da ihmal etmedi.
Süreyya Yalçın, kısa bir turdan sonra sürat motoruyla gezintiye başladığı yere yanaştı. Korumalarıyla dikkat çeken çift daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
Yalçın, teknede verdiği pozda arkasına yangını aldığı için sosyal medyada tepki çekti.