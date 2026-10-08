Sürekli onun gibi görünmeye çalışıyordu… Meğer kan çekmiş: Taklit ettiği efsane yıldızla akraba çıktı!

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Kendisi de bu benzetmeden son derece memnun. Zaten herkes onun Marilyn Monroe'yu taklit etmeye yönelik birçok girişimi olduğundan da emin. Sydney Sweeney, tarzını, giyimini, saçını ve “seks bombası” diye anılan her şeyini kopyaladığı Hollywood’un en büyük efsanesiyle meğer gerçekten akrabaymış!

Yeni bir soyağacı araştırması, genç yaşta hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Marilyn Monroe ve “yeni Marilyn Monroe” olarak anılmaya çalışan Sydney Sweeney'nin gerçekten akraba olduğunu doğruladı.

Entertainment Weekly'nin haberine göre, 29 yaşındaki Euphoria yıldızı Sweeney'nin babası Steven Sweeney ile Monroe'nun biyolojik babası Charles Stanley Gifford arasında bir kan bağı olduğu ortaya çıktı.

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MyHeritage tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bu iki adamı, 1600'lü yıllarda Massachusetts'te yaşamış olan ortak ataları Ezra Perry aracılığıyla birbirine bağlıyor.

Sweeney, Monroe ile herhangi bir bağı olduğunu hiçbir zaman açıkça dile getirmemiş olsa da, kırmızı halıda sık sık efsane yıldızın tarzını yansıtan görünümler sergiledi. Her iki isim de Hollywood'da ilerlemek için seksiliklerini ve fiziksel özelliklerini kullandı ve kendi nesillerinin simgeleşmiş seks sembolleri haline geldi.

Sarı saçlı birer bomba imajı yaratmak için dış görünüşlerini değiştirmiş olsalar da, aslında her ikisi de doğal olarak koyu saç rengine sahip. Üstelik dış görünüşleri ekrandaki yeteneklerini sıklıkla gölgede bıraksa da, her ikisi de eleştirmenler tarafından şaşırtıcı derecede yetenekli oyuncular olarak kabul ediliyorlar.

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Sydney Sweeney; The White Lotus, Euphoria, Christy ve Reality yapımlarındaki performanslarıyla eleştirmenlerden övgü topladı. Monroe ise 1962'deki ölümünden önce daha derinlikli rollere geçiş yapıyordu ve 1961 yapımı The Misfits filmindeki dramatik performansıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

Monroe, 4 Ağustos 1962'de Brentwood'daki evinde, 36 yaşındayken şüpheli koşullar altında hayatını kaybetti. Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, bir sakinleştirici olan kloral hidrat ile Nembutal'in ölümcül bir kombinasyonunu almasının ardından ölümünü muhtemel bir intihar olarak kayda geçirdi.

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En ikonik rolleri arasında Some Like It Hot, Gentlemen Prefer Blondes ve The Seven Year Itch filmlerindeki performansları yer alıyordu. Aslında dergi için özel bir poz vermemiş olsa da, Playboy'un ilk kapak güzeli de oydu.

Efsane yıldız hayatta olsaydı bu yılın 1 Haziran tarihinde 100 yaşına girecekti. Bu vesileyle, Los Angeles'taki Academy Museum (Akademi Müzesi), "Marilyn Monroe: Hollywood İkonu" (Marilyn Monroe: Hollywood Icon) adlı özel bir sergiyi ziyarete açtı.