‘Sürekli ne yiyeceğimi düşünerek yaşardım' 90 kilo veren ünlü oyuncu artık bambaşka biri

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Onu şimdilerde görenler ise ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanıyor çünkü sabırla devam ettiği kilo verme süreciyle adeta bambaşka bir insana dönüşmüş durumda.

Hollywood’un en sevilen yüzlerinden olan John Goodman 100 kiloya yakın zayıfladıktan sonra onu sevenlerin karşısına yeniden sağlıklı bir şekilde çıktı.

Hep tombul haliyle tanınan, dış görünüşün en önemli şey olduğu Hollywood’da uzun ve başarılı kariyerini buna rağmen kurmayı başaran John Goodman artık neredeyse tanınmayacak halde.

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Dünyanın en ünlü yıldızları kilo verip zayıf kalmak için zararlı olduğu söylense de zayıflama ilaçları ve iğnelerinden medet umsa da John Goodman zayıflama mücadelesini yıllara yaydı ve en sağlıklı sonucu almayı başardı.

Şirin Baba’yı seslendirdiği “Şirinler” filminin galasında her zamankinden daha iyi görünen John Goodman fotoğrafçılara poz verip gülümserken zafer kazanmış bir komutan edasına bürünmüştü.

73 yaşındaki efsane isim 2007 yılında yaklaşık 180 kilo ağırlığındayken içkiyi bırakıp kilo verme yolculuğuna başladı.

John Goodman 2010 yılında People dergisine verdiği röportajda, kanepede oturarak geçirdiği hayatı hakkında “Kulağa saçma gelebilir ama bu bir israf” demişti.

Goodman içine düştüğü durumu “Oturup sürekli bir sonraki öğün ne yiyeceğini düşünerek yaşamak… Daha iyi bir hayatım olsun isterdim” diye anlatmıştı.

Yıllarca süren bu zayıflama macerasına bir sağlık koçu tutup hayatından şekeri çıkararak başlayan ünlü oyuncu bir yandan da haftada 6 gün egzersiz yapmaya başladı.

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2017’ye gelindiğinde John Goodman zayıflamış ancak kendini ödüllendirmek için kaçamaklar yaparken bir süre sonra yeniden kötü yeme alışkanlıklarına dönerek kilo almaya başlamıştı.

Bunu görünce zayıflama sürecini daha da yavaşlatmaya karar veren Goodman en sonunda 90 kilo verdi ve bunu koruyarak yaşamaya başladı.

Ünlü yıldız bu başarının sırrının porsiyon kontrolü ve “buna ihtiyacım yok” fikrinden hiç vazgeçmemesi olduğunu söylüyor.

Eski günlerini anlatırken “Her şeyi ağzıma tıkıyordum. Bir şeyleri kutusundan kaşıkla yiyordum. Kimseye bu şekilde örnek olmak istemiyordum” diyen John Goodman pandemi sırasında sağlıklı yaşam konusunda biraz tembelleştiğini itiraf ediyor ancak sonrasında bu sağlıklı yaşam hevesine tekrar kapılıp zayıf kalmaya devam ettiğini anlatıyor.