Süper stara süper tekne

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Ajda Pekkan, Bodrum’da tekne tatili yapıyor. Süper star önceki gün lüks teknesini Güvercinlik’teki Titanic Otel’in önüne demirledi.

Akşam saatlerine kadar kalabalık arkadaş grubuyla sohbet eden Pekkan daha sonra otelin restoranına gitmek için teknesinden zodyak bota bindi.

Ünlü sanatçı deniz üzerinde rüzgardan etkilenince kapüşonunu takarak önlem aldı.

Otelin iskelesine yanaşan bottan inmekte zorlanan Ajda Pekkan’a çalışanlar yardımcı oldu.

Rahat etmesi için restoranda kendisi için özel bir bölüm hazırlanan süper star arkadaşlarıyla keyfi yaptı.

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Ajda Pekkan zodyakla Titanic Otel’e yemeğe gitti.