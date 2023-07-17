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Süper stara süper tekne

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Bodrum#Güvercinlik
Süper stara süper tekne
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:43

Ajda Pekkan yoğun konser maratonuna tatil arası verdi. Bodrum’da tekne tatili yapan süper star önceki gün Güvercinlik’teki Titanic Otel’in önüne demirlediği lüks teknesinde objektife takıldı.

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Ajda Pekkan, Bodrum’da tekne tatili yapıyor. Süper star önceki gün lüks teknesini Güvercinlik’teki Titanic Otel’in önüne demirledi.

Akşam saatlerine kadar kalabalık arkadaş grubuyla sohbet eden Pekkan daha sonra otelin restoranına gitmek için teknesinden zodyak bota bindi.

Süper stara süper tekne

Ünlü sanatçı deniz üzerinde rüzgardan etkilenince kapüşonunu takarak önlem aldı.

Otelin iskelesine yanaşan bottan inmekte zorlanan Ajda Pekkan’a çalışanlar yardımcı oldu.

Rahat etmesi için restoranda kendisi için özel bir bölüm hazırlanan süper star arkadaşlarıyla keyfi yaptı.

Süper stara süper tekne

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Ajda Pekkan zodyakla Titanic Otel’e yemeğe gitti.

Süper stara süper tekne

 

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#Ajda Pekkan#Bodrum#Güvercinlik

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