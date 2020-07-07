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Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

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Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
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Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi. Korku dolu anları sosyal medya hesabında anlatan Tandoğan, 'emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı' dedi.

Otomobiliyle hareket halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yapan Zeynep Tandoğan ölümden döndü. Kaza anını sevenleriyle paylaşan ünlü sunucu şunları yazdı; 'Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos’ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım.'

Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

 

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