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'Sünnet fotomuzu buldum!'

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Sünnet Fotoğrafları#Metin Arolat#Cem Yılmaz
Sünnet fotomuzu buldum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 13:48

Metin Arolat, sünnet fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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YILLAR ÖNCE!

Metin Arolat çocukluk arkadaşı Ayses Ungan ile sünnet fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.Arolat, yıllar önceki fotoğrafın altına "Sünnet fotomuzu buldum" notunu düştü. 

Sünnet fotomuzu buldum

SÜNNET ÇOCUĞU ATA BİNER...

Oyuncu Bülent Şakrak, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. ŞakraK fotoğrafın altına "Sünnet çocuğu ata biner." notunu düştü.

Sünnet fotomuzu buldum

'PELERİN ALAMAMIŞTI ANACIĞIM...'

Cenk Eren, sünnet fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Eren, fotoğrafın altına şu notu düştü:

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Sünnet fotomuzu buldum

"En çok üzüldüğümde sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım pahalıydı herhalde... Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem Anamdan hem babamdan Allah razı olsun. İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı abilerimi belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin"

ABİ KARDEŞ

Cem Yılmaz'ın yıllar öncesine ait sünnet fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü komedyenin abisi an Yılmaz ile yer aldığı fotoğraf kısa sürede onlarda beğeni aldı.

Sünnet fotomuzu buldum

29 YIL ÖNCE

İbrahim Büyükak, 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

Sünnet fotomuzu buldum

 ALİ SUNAL

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Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal'ın sünnetinden bir fotoğraf... Dönemin ünlü isimleri de Sunal ailesini yalnız bırakmamıştı. 

Sünnet fotomuzu buldum

KEREM ALIŞIK

İki usta oyuncu Sadri Alışık'la Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık, sünnet düğününde anne ve babası ile birlikte...

Sünnet fotomuzu buldum

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#Ünlülerin Sünnet Fotoğrafları#Metin Arolat#Cem Yılmaz

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