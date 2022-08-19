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YILLAR ÖNCE!

Metin Arolat çocukluk arkadaşı Ayses Ungan ile sünnet fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.Arolat, yıllar önceki fotoğrafın altına "Sünnet fotomuzu buldum" notunu düştü.

SÜNNET ÇOCUĞU ATA BİNER...

Oyuncu Bülent Şakrak, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. ŞakraK fotoğrafın altına "Sünnet çocuğu ata biner." notunu düştü.

'PELERİN ALAMAMIŞTI ANACIĞIM...'

Cenk Eren, sünnet fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Eren, fotoğrafın altına şu notu düştü:

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"En çok üzüldüğümde sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım pahalıydı herhalde... Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem Anamdan hem babamdan Allah razı olsun. İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı abilerimi belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin"

ABİ KARDEŞ

Cem Yılmaz'ın yıllar öncesine ait sünnet fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü komedyenin abisi an Yılmaz ile yer aldığı fotoğraf kısa sürede onlarda beğeni aldı.

29 YIL ÖNCE

İbrahim Büyükak, 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

ALİ SUNAL

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Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal'ın sünnetinden bir fotoğraf... Dönemin ünlü isimleri de Sunal ailesini yalnız bırakmamıştı.

KEREM ALIŞIK

İki usta oyuncu Sadri Alışık'la Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık, sünnet düğününde anne ve babası ile birlikte...