Sunal Ailesi'nin eğlenceli anları

Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Nazlı Kurbanzade 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2019 yılında da kızları Narin'i kucağına almıştı.

Abisini ziyarete giden Ezo Sunal yeğeni ile geçirdiği eğlenceli anların videosunu, 'Narin için 'Sar Sar Sar' oyunumuzu yaptık. Abimin oyunu ve şarkımı öğrendiğini görünce müthiş mutlu oldum tabii... Bugünleri de mi görecektik... Annem de boş durur mu tabii hemen video çekmiş ' notuyla paylaştı.