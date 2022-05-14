Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Sultangazi'de İrem Derici konserinde ortalık karıştı! Demir bariyerler havada uçuştu

#İstanbul#Konser#Kavga

Sultangazi’de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası polis biber gazı kullanırken, konser yarıda kaldı.

Haberin Devamı

Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

Sahneden kavgayı gören İrem Derici, "Yapmayın çocuklar" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici’nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Konser#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei