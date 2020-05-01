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Haber Giriş: 01.05.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Şükretmeyi unuttuk

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Şükretmeyi unuttuk
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Melis Sezen, InStyle dergisine verdiği röportajda pandemi süreci hakkında konuştu:

“En önemli şeyin sağlık olduğunu ve her sağlıklı anımız için şükretmeyi unuttuk. Sahip olduğumuz her anın kocaman bir hayat olduğunu, nefes aldığımız her saniye ne kadar şanslı olduğumuzu unuttuk.”

“Sevdiklerimize sarılabilmenin en büyük zenginlik olduğunu unuttuk. Şimdi farkına varma zamanı, kıymet bilme zamanı, dönüşüm zamanı. Tüm dünyaya acil şifa zamanı.”

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