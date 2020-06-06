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Haber Giriş: 06.06.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Şükran Ovalı: Kızım doğmadan ismini rüyamda gördüm

Hakan GENCE
Hakan GENCE
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Hakan GENCE
Hakan GENCE

'Hakan Gence'yle evden'in konuğu Şükran Ovalı... "Kendime karşı realist, hayata karşı romantiğim" diyor, başardığı en zor şeyin yaşamak olduğunu söylüyor. Kızı Mihran'ı dadısız, eşiyle büyüttüklerini anlatıyor...

- Kızım doğmadan ismini rüyamda gördüm.

- Anne olduktan sonra kendimi tamamlanmış hissettim.

- Caner'den sonra futboldan uzaklaştım.

- Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Taşın altına elini koyan bir ekip.

- Caner'le sohbet de edebiliyoruz, sessiz de kalabiliyoruz.

- Hayat plan yapmaya izin vermiyor.

- Tiyatro savaşlar da gördü veba da... Bir şekilde ayakta kalacaktır.

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Hakan GENCE
Hakan GENCE
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