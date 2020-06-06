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Şükran Ovalı: Kızım doğmadan ismini rüyamda gördüm
'Hakan Gence'yle evden'in konuğu Şükran Ovalı... "Kendime karşı realist, hayata karşı romantiğim" diyor, başardığı en zor şeyin yaşamak olduğunu söylüyor. Kızı Mihran'ı dadısız, eşiyle büyüttüklerini anlatıyor...
- Kızım doğmadan ismini rüyamda gördüm.
- Anne olduktan sonra kendimi tamamlanmış hissettim.
- Caner'den sonra futboldan uzaklaştım.
- Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Taşın altına elini koyan bir ekip.
- Caner'le sohbet de edebiliyoruz, sessiz de kalabiliyoruz.
- Hayat plan yapmaya izin vermiyor.
- Tiyatro savaşlar da gördü veba da... Bir şekilde ayakta kalacaktır.
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