Şükran Ay kimdir, ne zaman öldü? Savaş Ay’ın annesi Şükran Ay hakkında bilgiler

Şükran Ay; Üsküdar Taşmektep'te okudu, sesi de bu yıllarda keşfedildi. İlk müzik derslerini Necati Başara'dan alan Şükran Ay, Eminönü Halkevi'nde Sadi Yeter Ataman'ın kurduğu kadroya katılıp radyo sınavlarına girdi ve kazandı.Bu arada Üsküdar Mûsikî Cemiyeti'ne devam etti.



Sanat hayatına ''Kazablanka'', ''Maksim'' ve ''Çakıl'' gibi büyük gazinolarda Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi sanatçılarla başlayan, ardından Muazzez Abacı, Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Muazzez Ersoy ile sahne alan Şükran Ay, sayısız şarkıya hayat verdi.



Buğulu sesiyle tanınan Ay, ''Sevemedim Karagözlüm ve ''Bir Fincan Kahve Olsam'' gibi sevilen şarkıları da seslendirmişti.



ŞÜKRAN AY NE ZAMAN ÖLDÜ?



Pankreas kanseri nedeniyle 23 Kasım 2011 tarihinde yaşamını yitirdi ve cenazesi ertesi gün Fatih Camîi'nde kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defnedildi. Türk sanat müziğinin 1970'li yıllardaki divalarından olan Şükran Ay, aynı zamanda gazeteci Savaş Ay'ın annesidir.