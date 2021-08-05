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Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:43 | Son Güncelleme:

Süha Uygur ameliyat oldu

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Süha Uygur ameliyat oldu

Diz protezi takılan Süha Uygur'dan güzel haber geldi. Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur uzun zamandır devam eden diz ağrıları sonrası ameliyat masasına yattı. Uygur dün gerçekleşen operasyonla ameliyat edildi.

Eşi Filiz Uygur ünlü ismin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Arayıp soran herkese teşekkür eden Filiz Uygur mesajında şu ifadelere yer verdi; "Herkese merhabalar, Süha ameliyattan çıktı, gayet başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede toparlanacağını umuyoruz. Bu süreçte gerek mesajlarıyla, gerek telefonla arayarak, gerekse yanımızda olarak sevgilerini esirgemeyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler."

Süha Uygur ameliyat oldu

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