Suat Ülhan kimdir? Usta oyuncu Suat Ülhan hangi dizilerde oynadı?

Süper Baba dizisinde fırıncı Musti'yi canlandıran ve rolü ile Türkiye'nin hafızalarına kazınan tiyatro oyuncusu Suat Ülhan, yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Üvey Baba' adlı dizide canlandırdığı 'Süleyman' karakterine de hayat vermişti. İşte, Suat Ülhan'ın hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Bir Kemalettin Tuğcu klasiği olan, TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'Üvey Baba' adlı dizide canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle tanındı. Evli olan sanatçı yaşamını İstanbul, Pendik ilçesinde ikamet etmiştir.

Yine Tv dizisi Süper Baba'da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evinde Antrenör, Bir Aşk Uğrunada Reşit, Deli Yürekte Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırmıştır.