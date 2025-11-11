Åžu hayatta tatmadÄ±ÄŸÄ± acÄ± kalmamÄ±ÅŸtÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncunun dualarÄ± kabul oldu... OÄŸluyla 20 yÄ±llÄ±k kÃ¼slÃ¼k bitti

Haberin DevamÄ±

Ama bu Ã¼nlÃ¼ oyuncunun o yÄ±llara meydan okuyan gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda bir deÄŸil birkaÃ§ trajedinin izleri var... Kalbinin en derinlerinde dayanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§ kayÄ±plarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

Yine de Ã¼nlÃ¼ oyuncu, bu yaÅŸÄ±nda yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren kalp aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± biraz da olsa hafifletti... Tam 20 yÄ±ldÄ±r kÃ¼s olduÄŸu oÄŸluyla yeniden barÄ±ÅŸtÄ±.

20 YILDIR KÃœS OLDUÄžU OÄžLUYLA AÄ°LE YEMEÄžÄ°NDE BULUÅžTU

Bu, en azÄ±ndan son kÄ±smÄ±ÅŸla yÃ¼rek Ä±sÄ±tan Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ±, sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± James Bond'u olarak adÄ±nÄ± tarihe yazdÄ±ran Pierce Brosnanâ€¦

72 yaÅŸÄ±ndaki Brosnan, 2001 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi ve "her bir kÄ±vrÄ±mÄ±na aÅŸÄ±ÄŸÄ±m" dediÄŸi Keely Shaye Smith ile Ã§ok mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor...

Bu evlilikten de 28 yaÅŸÄ±nda Dylan ve 23 yaÅŸÄ±nda Paris adlarÄ±nÄ± verdikleri iki yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oÄŸlu bulunuyor...

Brosnan ile karÄ±sÄ±nÄ±n mutluluÄŸu zaten dillere destan. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Pierce Brosnan, bu evliliÄŸinde bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± temize Ã§ekti ardÄ± ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±larÄ±nÄ± iyileÅŸtirdi.

TecrÃ¼beli oyuncu, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r de hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kalp aÄŸrÄ±larÄ±ndan birine Ã§are buldu...

Elinden gelen yardÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± halde kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§mediÄŸi iÃ§in hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸluyla barÄ±ÅŸtÄ±... Ãœstelik de tam 20 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan!

Brosnan, 20 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi Christopher ile Keely Shaye Smith evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Dylan sayesinde buluÅŸtu. TanÄ±klarÄ±n ifadesine gÃ¶re baba ve iki oÄŸlu yemekten mutlu ayrÄ±ldÄ±.





ONU EVLAT EDÄ°NDÄ° AMA Ã–Z OÄžLU GÄ°BÄ° BAÄžRINA BASTI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa neredeyse Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r acÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼reÄŸinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 52 yaÅŸÄ±ndaki Christopher Brosnan, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kendi biyolojik oÄŸlu deÄŸil.

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda kansere kurban verdiÄŸi ilk karÄ±sÄ± Cassandra Harris'in Dermot Harris ile yaptÄ±ÄŸÄ± eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri.

Cassandra'yÄ± o kadar Ã§ok seviyordu ki Brosnan, babalarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra iki evladÄ±nÄ±n boynu bÃ¼kÃ¼k kalmasÄ±na gÃ¶nlÃ¼ razÄ± gelmedi.

Cassandra'nÄ±n eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Christopher ile KÄ±zÄ± Charlotte'u evlat edindi. Harris ile evliliÄŸinden doÄŸan biyolojik oÄŸlu Sean iÃ§in ne yapÄ±yorsa bu iki evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu iÃ§in de aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.





BÃœYÃœK KAYIPLAR, AÄžIR ACILAR ARDI ARDINA GELDÄ°

Fakat, Pierce Brosnan'Ä±n, Cassandra Harris ile kurduÄŸu mutluluk uzun sÃ¼rmedi. Ã–nce karÄ±sÄ±nÄ± sonra da evlat edindiÄŸi kÄ±zÄ± Charlotte'u kansere kurban verdi.

ArdÄ± ardÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu iki trajedinin ardÄ±ndandan elinde bir tek Christopher kaldÄ±. Fakat o da Brosnan'Ä±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmedi bir tÃ¼rlÃ¼.

KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n bataÄŸÄ±na saplandÄ± ve Pierce Brosnan ne yaparsa yapsÄ±n oradan kurtulmak istemedi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu da artÄ±k elinden hiÃ§bir ÅŸeyin gelmediÄŸi noktada "Onu hayatÄ±mdan Ã§Ä±kardÄ±m ama dualarÄ±m hep onunla" diyerek Christopher'Ä±n Ã¼zerinden elini Ã§ekti. Son 20 yÄ±ldÄ±r da onunla hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi.

Â Brosnan, 1980 yÄ±lÄ±nda Cassandra Harris ile evlendi. Onun eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸunu evlat edindi. Harris, 1991 yÄ±lÄ±nda kansere yenildi. Ama Brosnan evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±nÄ± hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmadÄ±.Â Bu arada Brosnan ile Harris'in Sean adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.

Brosnan'Ä±n evlatlÄ±k kÄ±zÄ± Charlotte. 41 yaÅŸÄ±ndayken kansere yenildi. Oyuncunun kÄ±zÄ±ndan Isabella adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ile Lucas adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor.







Oyuncu, bÃ¼tÃ¼n bu acÄ±larÄ±n ilacÄ±nÄ± 2001 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Keely Shaye Smith'te buldu. Bu evlilikten de iki erkek evladÄ± bulunuyor.





KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARINI BIRAKMAYINCA ONU HAYATINDAN Ã‡IKARMIÅžTI

Ä°ÅŸte Brosnan cephesinde yaÅŸanan son geliÅŸmeye gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu, kendisini yÄ±llar boyunca hep Ã¼zen oÄŸlu Christopher ile yÄ±llar sonra yeniden buluÅŸtu.

Bunu saÄŸlayan da Keely Shaye Smith ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Dylan oldu.

28 yaÅŸÄ±ndaki Dylan, babasÄ± Pierce ile aÄŸabeyi Christopher'Ä±, Londra Notting Hill'de Ã¼nlÃ¼ bir restoranda aile yemeÄŸinde buluÅŸturdu.

The Mirror gazetesine konuÅŸan kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa bu buluÅŸma her Ã¼Ã§Ã¼ iÃ§in de gayet iyi geÃ§ti.

AynÄ± saatlerde restoranda bulunanlar Pierce Brosnan ile iki oÄŸlu Christopher ve Dylan'Ä±n gayet mutlu gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve buluÅŸmanÄ±n verimli geÃ§tiÄŸini anlattÄ±.

Baba ile iki oÄŸul yemekten sonra da yÃ¼zlerinde mutlu bir gÃ¼lÃ¼msemeyle restorandan ayrÄ±ldÄ±lar.

TanÄ±klar Pierce Brosnan ile Christopher Brosnan arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ya da Ã§Ã¶zÃ¼lmek Ã¼zere olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Pierce Brosnan; Cassandra Harris'i kansere kurban verdi.Â





ONA BABA SEVGÄ°SÄ° VERDÄ°, EN Ä°YÄ° OKULLARDA OKUTTU AMA OLMADI

2005 yÄ±lÄ±nda Pierce Brosnan, kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeye, uzattÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m eline raÄŸmen oÄŸlu Christopher'Ä±n uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulmak iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip "Onu artÄ±k hayatÄ±mdan Ã§Ä±kardÄ±m. Ama hep dualarÄ±mda" demiÅŸti.



Brosnan, Christopher'Ä±n bir meslek sahibi olmasÄ±, kendine bir hayat kurmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§abaladÄ±. Onu UCLA ve New York Film Akademisi gibi hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r okullarda okuttu.

Hatta kendisinin baÅŸrollerini Ã¼stlendiÄŸi Tomorrow Never Dies ve The World Is Not Enough adlÄ± yapÄ±mlarda birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Yine de Pierce Brosnan'Ä±n, biyolojik babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã¶z Ã§ocuÄŸu gibi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Christopher, hayatÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§eki dÃ¼zen veremedi. KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakamadÄ±.

'DUALARIM ONUNLA' DEMÄ°ÅžTÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncu birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda "Christopher kaybolmuÅŸ gibi... Onun nerede olduÄŸunu ve Ã§ok zor bir hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyorum" diye konuÅŸtu

OÄŸlunun iyileÅŸmesi iÃ§in sadece gÃ¼Ã§lÃ¼ bir inanca tutunduÄŸunu belirten Brosnan "Christopher, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla ailedeki herkesi testten geÃ§irdi. Ama en Ã§ok da kendini" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ o rÃ¶portajda sÃ¶zlerini.

OÄŸlundan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ hissettiÄŸini de gizlemedi Pierce Brosnan. AslÄ±nda insanÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ± tam olarak hayatÄ±ndan Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã¼nlÃ¼ oyuncu yine de ona gidip kendi hayatÄ± ve Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgilenmesini sÃ¶ylediÄŸini belirtti. Sonra da ekledi: " DualarÄ±m onunla."