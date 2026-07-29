Şu hayatın oyununa bir bakın siz! Birinin annesi, diğerinin babasıyla evliydi... Boşanmalarından 31 yıl sonra çocukları buluştu!

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İşte magazin dünyasında yaşanan da böyle bir durum.

Muhtemelen her iki taraf da ortaya çıkan görüntüleri, uzaktan ve gülümseyerek izliyor...

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Çünkü bundan yıllar yıllar önce birbirlerine aşık olup yuva kuran ama boşanan ünlü bir çiftin, sonradan yaptıkları evliliklerden dünyaya gelen çocukları bir dizi projesinde buluştu.Birinin annesiyle diğerinin babasının yıllar önce yaşadığı büyük aşk nedeniyle de söz konusu projenin itici gücü oldu iki genç.Bu ilginç öykünün kahramanları bir döneme damgasını silinmez şekilde vuran top model Cindy Crawford ile beyazperdenin en çekici erkek yıldızlarından biri olmayı hala sürdüren Richard Gere.1980'lerin sonu ve 90'ların ilk yarısında yaşadıkları aşk ve evlilikle büyük bir iz bıraktı Crawford ile Gere. Ama ilişkileri yürümeyince yolları ayrıldı.

Bugün 60 yaşında olan Crawford ile 79 yaşındaki Gere, hayat serüvenlerinde farklı farklı yollar kat etti.



Cindy Crawford, Rande Gerber ile mutlu bir yuva kurup biri kız diğeri erkek iki çocuk dünyaya getirdi. Kızı Kaia da oğlu Presley de moda dünyasında kariyer yapıyor.





Richard Gere ise Carey Lowell ile uzun süren evliliği sırasında bir erkek çocuk babası oldu. Sonra Lowell'dan boşanıp kendisinden yaşça çok genç olan Alejandra Silva ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten de iki oğlu dünyaya geldi.





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Ama işte hayat bu! Crawford'un, 24 yaşındaki kızı Kaia ile Gere'in 26 yaşındaki oğlu Homer James Jigme bir TV dizisinde bir araya geldi.

İki gencin önemli rollerini üstlendiği The Shards adlı dizinin galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ryan Murphy'nin imzasını taşıyan dizinin galasında da en çok ilgiyi Kaia Gerber ile Homer Gere çekti.



İkili de bu ilgiye karşılık kamera karşısında birbirinden ilginç pozlar verdi.

Annesi Cindy Crawford gibi moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Kaia Gerber, Versace imzalı bir gece elbisesi giydi. Duruşuyla, bakışıyla da annesi Crawford'un gençlik yıllarını hatırlattı.

Homer Gere ise siyah takım elbisesi içinde hem annesi Carey Lowell'dan hem de babası Richard Gere'den aldığı fiziksel özelliklerini sergiledi.



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Bu anlattığımız eski çift 1990'ların ünlü modeli Cindy Crawford ile sinemanın gelmiş geçmiş en yakışıklı oyuncularından biri olan Richard Gere.

İkili, şöhretlerinin en parlak döneminde 1991 yılında hayatlarını birleştirdi. Hayranları onları birbirlerine çok yakıştırsa da evlilikleri yürümedi. 1994'te yollarını ayırıp 1995'te boşandılar.

Sonradan Crawford, Rande Gerber ile evlendi. Bu evlilikten biri podyumlardaki bayrağını devrettiği Kaia Gerber diğeri de yine model olan Elvis Gerber adında iki çocuğu oldu.

Gere ise ikinci evliliğini Carey Lowell ile yaptı. Bu evlilikten de Homer James adında bir erkek evladı oldu. İşin aslı Gere, aradığını bu ikinci evliliğinde de bulamadı Alejandra Silva ile bir evlilik daha yaptı ve iki erkek çocuğu daha dünyaya geldi.