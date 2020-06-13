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Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:46,Son Güncelleme:

Su El Roman: Dua Lipa ile kıyaslamayın

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Su El Roman: Dua Lipa ile kıyaslamayın
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BABASI Rafet El Roman’ın izinden gidip “Jokeria” şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Su El Roman, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

 Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetilen Su El Roman bu durumdan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: “İnsanların beni onunla kıyaslamamasını istiyorum. Benim yüzüm her zaman böyleydi.”

Banyoda aklıma geldi

“Banyodaydım, çok mutsuzdum, mumlar yakmıştım. Jokeria şarkısının nakaratı aklıma geldi. Hemen havluya sarınıp çıktım, şarkıyı da bitirdim.“

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