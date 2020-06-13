Su El Roman: Dua Lipa ile kıyaslamayın

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetilen Su El Roman bu durumdan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi: “İnsanların beni onunla kıyaslamamasını istiyorum. Benim yüzüm her zaman böyleydi.”

Banyoda aklıma geldi

“Banyodaydım, çok mutsuzdum, mumlar yakmıştım. Jokeria şarkısının nakaratı aklıma geldi. Hemen havluya sarınıp çıktım, şarkıyı da bitirdim.“