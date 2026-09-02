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Şu babaanneye bakın siz! Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

Güncelleme Tarihi:

#Salma Hayek#François Henri Pinault#Salma Hayek Nereli?
Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 12:39

Gösteri dünyasında kariyer yapan biri için fiziksel görünüm her şeyin ötesinde... Özellikle de Hollywood'da ve özellikle de söz konusu olan bir kadınsa.

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Nedendir bilinmez erkeklere daha anlayışlı davranan sektör, kadınlar söz konusu olduğunda bütün acımasızlığını ortaya çıkarıyor.

Bu yüzden de kadın yıldızlar yaş alsalar bile yaşlanmamak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor.

Ama öyle biri var ki elbette o da bakımı için zamanını ve parasını harcıyor yine de belli ki genetik özellikleri ve kendine özgü yöntemleri sayesinde yıllara çok güzel direniyor.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına
60'LI YAŞLARIN SAYFASI AÇILDI
Bu ünlünün kim olduğuna gelirsek... Salma Hayek'in ta kendisi!

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, bugün yani 2 Eylül'de 60 yaşına girdi...

Bir başka deyişle 20'ler, 30'lar, 40'lar ve hatta 50'ler artık geride kaldı. Artık "6" ile başlayan yaşlara sıra geldi.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına
İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Salma Hayek için geride kalan yıllar sadece birer rakamdan ibaret...

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Çünkü yıldız, hala gençlik yıllarındaki görüntüsünü koruyor.

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Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

ONUN DA KENDİNE GÖRE GENÇLİK VE GÜZELLİK SIRLARI VAR
Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da bunun örneklerini sergiliyor zaten Salma Hayek.

Bu özelliğiyle hayranlarının ağzını açık bırakan Salma Hayek'in güzelliği ve yılları yok sayan görüntüsü elbette tesadüf değil.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına
Yarı Meksikalı yarı Lübnanlı olan Hayek'in görüntüsünde genetiğinin payı var. Yine de fiziğini korumak için o da elinden geleni yapıyor.

Yıllardır da bu konudaki sırlarını paylaşıyor zaten yıldız.

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Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

BOTOKS VE DOLGU KULLANMIYOR
Hayek'in genç kızlara taş çıkartan cildinin sırrı modern cilt bakım teknolojileri...

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"Botoks yok, dolgu yok" diyen Salma Hayek cildini sıkılaştırıp kırışıklıklarını azaltmak için radyo frekansı ve mikro frekans cihazları gibi modern teknolojiler kullanıyor.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına
Bunun yanı sıra cildini genç tutmak için Meksika'da genellikle yanık yaralarına karşı kullanılan Tepezcohuite adlı bir ağaç kabuğunun özünü kullandığını da saklamadı hiç.

Egzersiz konusunda ise söylediğine göre disipline sahip değil Salma Hayek.

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Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

GÜNLÜK HAYATTA BİLE KASLARINI GÜÇLENDİRMEYE ODAKLANDI
Bunun yerine en basit hareketlerde bile kaslarını çalıştırmaya odaklanıyor. People dergisine verdiği bir demeçte Hayek "Diş fırçalarken bile kaslarınızı doğru çalıştırabilirsiniz" demişti.

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Tabii ki bunların yanı sıra düzgün fiziğinde yoganın büyük etkisi var.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına
Arada sırada koşu bandına çıksa bile orada koşmak ya da yürümek yerine dans ediyor.

Elbette maddi olanaklarının sağladığı bir masaj lüksü de var Hayek'in. Uygulanan masaj sayesinde kasları sıkılaşıyor, kan dolaşımı düzene giriyor.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

Salma Hayek'in gençlik yıllarındaki görüntüsüyle şimdiki arasında çok da çarpıcı bir fark yok.
Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

Yıldız, bir süredir 'karlar yağan' saçlarını boyatmamayı tercih ediyor.

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Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

BU SIRLAR BİRAZ MİDE BULANDIRIR: Hayek'in bazı insanların midesini kaldırabilecek beslenme alışkanlıkları da var. Ki yıllar önce bunlardan birini sosyal medyadan da bir videoyla paylaşmıştı. Hayek cırcır böceklerini, karınca yumurtalarını ve bazı solucanları yediklerini itiraf etmişti.

Şu babaanneye bakın siz Yıllara meydan okuya okuya geldi 60 yaşına

ARTIK KUCAĞINDA BİR TORUNU VAR
Bu arada Salma Hayek'in artık bir büyükanne olduğunu da hatırlatalım. Kocası François Pinault'nun eski evliliğinden dünyaya gelen ve kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu ile gelini Lara Cosima Henckel von Donnersmarck bir erkek bebek sahibi oldu.

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Kocasının eski eş ve sevgililerinden dünyaya gelen çocuklarıyla gayet iyi geçinen Hayek, üvey oğlundan dünyaya gelen torunuyla çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hayek ile François Henri Pinault'nun 18 yaşında Valentine Paloma adında bir kızı olduğunu da hatırlatalım.

 

 

 

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#Salma Hayek#François Henri Pinault#Salma Hayek Nereli?

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