Stilistini değiştirmeli

Son ümidim Oscar töreni demiştim ama yine benden geçer not alamadı.

Teninin rengini daha soluk gösteren ve vücut tipine hiç uygun olmayan gri saten Oscar de la Renta elbisesi diğer giydiği kıyafetlerine nazaran daha iyi ama yine de çok demode ve arabik buldum.

Forevermark x Anito Ko mücevherleri gerçekten mükemmel.

Kıyafeti görmezsek saçı, makyajı ve küpeleri kusursuz fakat styling konusunda ciddi değişikliğe ihtiyacı var.



Fotoğraf: ABACA