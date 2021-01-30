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Magazin
Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Spor zamanı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Spor zamanı
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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Hızlandırılmış bir magazin turuyla hepsine 5 dakikada hakim olabilirsiniz.

Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

Spor zamanı
Doğa Rutkay önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Oyuncu, iki sinema filmi çektiklerini ve “Güldür Güldür”ün devam ettiğini söyledi: “Haftanın 3 günü sete çıkmadan önce test yaptırıyoruz. Elimizden geldiğince temastan uzak duruyoruz.”

Spor zamanı

Filinta gitarımla
Nil Karaibrahimgil önceki gün Instagram hesabının hikaye bölümünden çeşitli müzik aletleriyle çekilmiş pozlarını paylaştı. Ünlü şarkıcı, ukulele ve gitar çaldığı anlara, “Filinta gitarım ve pijamam” notunu yazdı.

Spor zamanı

Sessiz Birce
Oyuncu Birce Akalay önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Değişen saçıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularına cevap vermek istemediğini söyledi: “Arkadaşlar dışarıda röportaj yapmıyorum.”

Spor zamanı

Set selfie’si
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de birlikte rol alan Tarık Emir Tekin ve Nazlı Bulum setten bir selfie’lerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkilinin, uyumlu halleri dikkatten kaçmadı.

Spor zamanı

Çocuklarla toplantıya
Ünlü oyuncu Wilma Elles önceki gün Nişantaşı’nda arabasını valeye bırakırken görüntülendi. Elles, çocukları Milat ve Melodi’yle bir iş toplantısına gittiğini söyledi: “Toplantıya çocuklarımı da getirdim. Acelem var, yetişmem gerek.”

Spor zamanı

Uludağ alışverişi
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira’yla önceki gün İstinyePark’taydı. Akalın, sezon ürünlerini inceledikten sonra kızına oyuncak almayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, hafta sonunu Uludağ’da geçireceklerini söyledi: “Birkaç eksiğimiz vardı, onları almaya geldik.” Çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadıktan sonra arabalarına binip AVM’den ayrıldı.

Spor zamanı

Kızın olmaktan gurur duyuyorum
Eski sevgilisi Ozan Güven’e açtığı şiddet davasıyla gündeme gelen Deniz Bulutsuz önceki gün sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Bulutsuz, annesi ve babasıyla beraber poz verdiği fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Bir kadının kızı olmaktan ne kadar gurur duyulursa o kadar gurur duyuyorum senin kızın olmaktan. İyi ki doğdun annem.”

Spor zamanı

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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