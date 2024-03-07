Spor akademisine gitmek isterken kendini Yeşilçam'da buldu... 'Şöhret canımı yaktı' dedi ve deniz kenarında bir köye yerleşti

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Bu durum genellikle Hollywood ünlüleri arasında görülse de ülkemizde de böyle tercihler yapanlar var elbette.

Bu gruptakiler kimsenin beklemediği bir anda "bu kadar yeter" deyip bir anda uzaklaşıyorlar göz önünden. Onca emek verdikleri kariyerlerini ellerinin tersiyle bir kenara itip daha sakin ve huzurlu bir yaşama adım atıyorlar.

İşte bunlardan biri de gencecik yaşında adım attığı moda ve sinema dünyasından sonra bir dönem ekranın da yıldızlarından biri olan Tarık Tarcan.

1980'li yılların ilk yarısında başladığı kariyerini 2000'lerin ortalarına kadar sürdüren Tarcan, 2015 yılında aniden mesleğinden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayat için Antalya'ya taşındı.

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Uzun sayılacak bir aranın ardından 2021 yılında El Kızı adlı dizi için kamera karşısına geçse de sonra yine sakin hayatına döndü.

Ama bir dönem moda, sinema, TV dünyasında fırtına gibi esen Tarık Tarcan, bu tercihine rağmen kendisini en parlak dönemlerinde görmemiş olan genç nesiller için bile tanıdık bir isim.

Biz de bir dönem hem yakışıklı fiziğiyle hem de yeteneğiyle fırtınalar estiren Tarcan'ı bir hatırlayalım istedik.

AMACI SPOR AKADEMİSİNE GİTMEKTİ

1958 yılında Bursa'da dünyaya gelen Tarcan, o dönemde spora tutku derecesinde bağlandı. Sonra spor akademisine gitmek amacıyla İstanbul'a taşındı.

Fakat gösterişli fiziği sayesinde moda dünyasına adım attı. Bir başka deyişle kariyerinin yönü değişti.

Spor akademisinde okumak için İstanbul'a taşınan Tarcan artık moda dünyasının aranan bir yüzüldü. Defileler, reklam filmleri derken bu alanda iyice tanındı. Tabii ki bunun ardından sinema geldi.

Sinema serüvenine 1984 yılında Fahriye Abla filmiyle başladı. Ardından da aralarında Kupa Kızı, Işıklar Sönmesin gibi sinema filmleri ve Yaprak Dökümü, Tatlı Betüş, Sevginin Gücü'nün de bulunduğu TV dizileri geldi. Akasya Durağı ve Gurbet Kadını da Tarcan'ın oynadığı dizilerden.

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Tarcan bu arada bir dönem ekranın çok izlenen yarışmalarından biri olan Çarkı Felek'te de sunucu olarak kamera karşısına geçti.

ERKENDEN PIRILTILI DÜNYAYA VEDA ETTİ

Aslıda ara ara İstanbul'a dönüp kariyerini sürdürse de 1991 yılında kariyerine ilk vedasını yaşadı Tarcan.

Önce Antalya'ya yerleşti, orada bir restoran açtı. Ama bir dönemin yıldızı Tarcan'ın birn ayağı da Marmaris'in Bozburun beldesinde. Bu cennet köşesinde geçiriyor yaşamının büyük bir bölümünü.

Tarık Tarcan, bunca başarısına rağmen, kariyerine erken veda etmesinin nedenini "kırgınlık" olarak özetlemişti.

Belki kendisi yaşadıklarından dolayı sektöre kırgın olabilir ama vaktiyle onu izleyen milyonlarca kişinin hatıralarında en canlı haliyle varlığını sürdürüyor.

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Tarcan, birkaç yıl önce verdiği nadir röportajlardan birinde basit yaşamaya çalıştığını vurgulayıp "Şöhret yüzünden hayatını yaşayamadığını" anlatmıştı.

ŞÖHRET GÖMLEĞİNİ ÇIKARDI

Herhangi bir yere gittiğinde kimsenin kendisini rahat bırakmadığını belirten Tarcan "tam da bu yüzden şöhret gömleğini" çıkardığını anlattı.

Tarcan anlattığına göre çok da lüks içinde bir hayat sürmüyor. Arabası ve teknesi var. Zaten doğanın kollarında yaşamak istediği için bu sürdürdüğü sakin hayat tam ona göre. Göze batmadan ve usul usul yaşamak onun tercihi.

İnsan bu kadar ünlü olunca özel hayatı da elbette ilgi çekiyor. Tarcan da bu durumdan kurtulamadı her ne kadar kaçsa da.

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Kendisi belki özel hayatını çok da göz önünde yaşamasa da gönül ilişkileri de konuşuldu hep. Bir keresinde söylediğine göre bir İspanyol güzele aşık oldu. Onunla evlenmeyi istedi ama gerçek olmadı. Ondan sonra da bir daha kimseyle evlenmedi.

Tarcan bir dönem ekranın en çok izlenen yarışmalarından biri olan Çarkıfelek'i sunuyordu.