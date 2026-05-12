ÃœnlÃ¼ sunucu yine lafÄ±nÄ± esirgemedi: Ah kardeÅŸim DÃ¼nyanÄ±n parasÄ± elinde ama yine de uzaylÄ± gibi olmuÅŸsun

En Ã§ok da baÅŸkalarÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rmamak, belki de kÄ±rmamak iÃ§in yaparlar bunu.

BÃ¶yle sunucular elbette var ama Megyn Kelly bunlardan biri deÄŸil... Zaten ÅŸÃ¶hretinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ de bu duruma borÃ§lu doÄŸruyu sÃ¶ylemek gerekirse... Dilinin kemiÄŸi olmamasÄ±na yani!

BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ hakkÄ±nda en cesur yorumlarÄ± yapÄ±yor The Megyn Kelly Show adlÄ± programÄ±nda.

MÄ°LYARDERÄ°N Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ° BURNUNDA KARISINI DÄ°LÄ°NE DOLADI

Bu kez diline doladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ise Lauren Sanchez Bezos.

Yani dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Amazon'un kurucularÄ±ndan Jeff Bezos'un geÃ§en yÄ±l anlÄ± ÅŸanlÄ± bir tÃ¶renle evlendiÄŸi karÄ±sÄ±...



Â Lauren Sanchez Bezos'un Megyn Kelly'nin diline dÃ¼ÅŸmesinin nedeni ise MET Gala gecesinde sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼.

Ama giydiÄŸi elbise deÄŸil yÃ¼zÃ¼!

LafÄ±nÄ± sakÄ±nmayan sunucu Megyn Kelly, bu kez milyarder Jeff Bezos'un karÄ±sÄ± Lauren Sanchez Bezos'u diline doladÄ±. MET Gala gecesinde yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ± yaratÄ±klara benzetti.





KASALARINDAN 10 MÄ°LYON Ã‡IKTI YÄ°NE DE ELEÅžTÄ°RÄ°LMEKTEN KURTULAMADI

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan MET Gala'nÄ±n bu yÄ±lki sponsorluÄŸunu Bezos Ã§ifti Ã¼stlendi.

iÃ§in de 10 milyon dolarlÄ±k bir baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±lar galayÄ± dÃ¼zenleyen New York Metropolitan MÃ¼zesi'ne...

ParayÄ± verdikleri iÃ§in belirledikleri konuklar yÃ¼zÃ¼nden de MET Gala epey eleÅŸtirildi.

Ama bu, konunun diÄŸer ayrÄ±ntÄ±sÄ±. Åžimdi biz gelelim Lauren Sanchez Bezos'un, Megyn Kelly tarafÄ±ndan neden bunca eleÅŸtirildiÄŸine.

Kelly'nin, Lauren Sanchez Bezos'u bu kadar yerden yere vurmasÄ±nÄ±n nedeni, hakkÄ±ndaki estetik operasyon sÃ¶ylentileri. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sanchez epeydir bu nedenle konuÅŸuluyor.

KELÄ°MELERE GEREK YOK! YÃœZÃœ ESTETÄ°K YAPTIRDIÄžINI SÃ–YLÃœYOR ZATEN

Kendisi Ã§ok net bir aÃ§Ä±klama yapmasa da Sanchez'in yÃ¼zÃ¼nde estetik dokunuÅŸlar olduÄŸu Ã§ok belli. Bunun iÃ§in fazla sÃ¶z sÃ¶ylemeye gerek yok.

Megyn Kelly de bu konuyu masaya yatÄ±rdÄ± iÅŸte. "Lauren Sanchez'in MET Gala gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k sorun elbisesi deÄŸil" diyen Kelly "Sorun ÅŸu ki yÃ¼zÃ¼ Ã§ok abartÄ±lÄ± ve gergin gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. NasÄ±l desem... DÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ± yaratÄ±k gibi" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Megyn Kelly, Lauren Sanchez'in elbisesini de gayet sÄ±kÄ±cÄ± bulduÄŸunu saklamadÄ±. Ama programÄ±nda o konuya Ã§ok fazla deÄŸinmedi.

Kelly, Lauren Sanchez'e "KardeÅŸim" diye seslendi ve New York'ta iyi bir estetik cerraha gitmesini Ã¶nerdi.

ÃœnlÃ¼ sunucu ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: " DÃ¼nyanÄ±n parasÄ± senin elinde. Bunu dÃ¼zelteceÄŸine eminim. Ama bence yanlÄ±ÅŸ cerraha gidiyorsun."Â



KÄ°MÄ°N Ã–RNEK ALINMASI GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° DE SÃ–YLEDÄ°

Hatta daha da ileri gidip Lauren Sanchez'e yÃ¼zÃ¼ndeki ve yanaklarÄ±ndaki dolgudan kurtulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

LafÄ±nÄ± esirgemeyen Kelly "YanaklarÄ±ndaki o dolgunun Sanchez'i ÅŸaÅŸÄ± gibi gÃ¶sterdiÄŸini de" sÃ¶zlerine ekledi. "Daha Ã¶nce ÅŸaÅŸÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordun ama artÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsun" dedi.

SÃ¶zÃ¼nÃ¼ sakÄ±nmayan Megyn Kelly, Lauren Sanchez gibi sÄ±k estetik yaptÄ±ran baÅŸkalarÄ±na da seslendi. Herkesin gÃ¶zlerini Ã§ektirip kaÅŸlarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p AsyalÄ± gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kendisinin ise bundan uzak durduÄŸunu anlattÄ±.

Kelly, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ genÃ§ gÃ¶stermek iÃ§in 100 bin dolar harcadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan Kris Jenner'Ä± ise bu konuda iyi bir Ã¶rnek olarak gÃ¶sterdi.

YÃ¼zÃ¼nÃ¼ gerdirmek isteyenlerin onun doktoruna gidebileceÄŸini belirtip "Sizin yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±zdan Ã§ok daha iyi olur bu" diye tamamladÄ± sÃ¶zlerini.Â

