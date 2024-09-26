Sözde aşk sığınağı olacaktı... Evliliklerine mezar olan evden kurtulamıyorlar

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Lopez de Affleck de ayrılığın ardından kendi hayat yolculuklarına devam ettiler. Başkalarıyla evlenip çoluk çocuğa karıştılar. O evlilikler de bitti, başka aşklar yaşadılar.

Sonra hiç beklenmedik bir durum gerçekleşti. Lopez ile Affleck'in yolları yeniden kesişti. Küllenen aşkları alev aldı.

Görünüşe göre bu kez o alev gerçekten çok büyüktü. Çünkü gayet tantanalı bir şekilde evlendiler. Herkes "Demek ki gerçekten aşk var" diye düşünse de sadece iki yıl sonra evlilik son noktaya geldi.

Yıllar sonra aşk tazeleyip evlenen Bennifer çifti, bu kez tam anlamıyla yolun sonuna geldi...

Şimdi her ikisi de canlarını yakan bazı düzenlemeler yapmak zorunda. Nikahtan önce evlilik anlaşması yapmadıkları anlaşılan çift, şu sıralarda birlikte satın aldıkları muhteşem malikanelerini satmaya yoğunlaştı.

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Evlendikten sonra aşk yuvası olarak satın aldıkları, ama aşklarına "mezar olan" o malikaneyi ise bir türlü ellerinden çıkaramıyorlar. Bu konudaki son gelişme de gerçekten ilginç.

ALICI SON ANDA KARARINDAN DÖNDÜ

Aslında Jennifer Lopez ile Ben Affleck, eski evliliklerinden dünyaya gelen beş çocuklarıyla rahatça yaşamak için aldıkları bu evi satmak için bir anlaşma yapmıştı.

Buna göre malikaneyle ilgilenen bir alıcı 64 milyon ödeyerek bu mülkün yeni sahibi olacaktı.

Fakat Bennifer'ın evine talip olan kişi bir ailevi sorununu ileri sürerek anlaşmayı bozdu ve evi satın almaktan vazgeçti.

Bu da Lopez ile Affleck'in malikanesinin yeniden satışa çıkacağı ve yeni bir alıcı bulunması gerektiği anlamına geliyor.

68 MİLYONA ALDILAR... 64 MİLYONA SATMAYA RAZI OLDULAR

Bu arada küçük bir not..

Boşanma aşamasında olan Lopez ile Affleck aslında evi almaktan vazgeçen kişiye "zararına" satmayı bile göze almıştı.

Kendileri alırken 68 milyon dolar ödedikleri gösterişli malikaneyi 64 milyon dolara satmayı kabul ettiler.

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Görünüşe göre Jennifer Lopez ile Ben Affleck, boşanma tamamlanıncaya kadar da epey zorlu bir süreçten geçecekler.

Evlilikleri sırasında bir aşk yuvası olarak satın aldıkları bu ev ünlü çift için ayrılık acısının simgesi oldu.

EVDEKİ BAZI DEĞERLİ EŞYALAR SATIŞA SUNULMUŞTU

Daha Lopez'in boşanma davası açtığı duyulmadan önce evdeki bazı değerli eşyaların satışa çıkarıldığı da duyulmuştu.

Bir de olayın .aşka bir boyutu var ki o da ilginç. Boşanmayla ilgili haberler ilk duyulduğunda Ben Affleck'in bu malikaneden hiç hoşlanmadığı da konuşulmuştu. Zaten Lopez ile araları bozulduğunda Affleck'in yaptığı ilk iş buradan kaçmak oldu.

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İddialara göre Affleck, burayı hiç sevmiyordu çünkü eski eşi Jennifer Garner'dan olan üç çocuğunun yaşadığı yere uzaktı.

Zaten ayrılık söylentileri çıktıktan hemen sonra Ben Affleck, eski eşi Garner ve üç çocuğunun evine yakın bir kiralık eve taşındı. Hatta Lopez ile birlikte yaşadığı evdeki bütün kişisel eşyalarını da yanında götürdü.

Son gelen haberlere göre Affleck, o evden de tasını tarağını toplayıp ayrıldı. Eski karısı Jennifer Garner'ın yaşadığı Brentwood'da başka bir yere taşındı.

ELBİSESİNİ GÖSTERİRKEN EVİNİ DE SERGİLEMİŞTİ

Bu yılın ocak ayında daha Lopez ve Affleck çiftinin ayrılığı eşiğine geldiğinin duyulmasından önce Lopez. eviyle ilgili bazı ayrıntıları sosyal medyadan paylaştı.

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Aslında Lopez'in amacı Altın Küre ödül törenine gitmeden önce o gece nasıl görüneceği hakkında hayranlarına bazı ipuçları vermekti.

Ama hayranları onun güllerle süslü pembe elbisesinin yanı sıra 60 milyon dolara satın aldığı malikanesinin içini nasıl dekore ettiğini de gözden kaçırmadı.

Gösteri dünyasındaki adıyla JLo'nun paylaşımlarında en çok dikkat çeken ayrıntı yemek odasındaki tavandan sarkan kocaman avize oldu.

İlk bakışta sıradan gibi görünen o avizenin aslında önemli bir özelliği vardı. Tabii ki bu da kartal bakışlı sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmadı. Biz de bu avizeye biraz daha yakından bakalım.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in malikanesinde yemek masasının tam üzerindeki avize tamamen kristalden üretildi.

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Değeri de 100 bin dolar. Tabii ki bu kadar büyük bir serveti olan bir yıldızın evinde böylesine değerli bir dekorasyon malzemesi olması da şaşılacak bir durum değil.

Lopez'in aynı renk güllerle süslü pembe elbiseni göstermek için paylaştığı bu pozla ilgili başka bir ayrıntı daha vardı.

Geri plandaki o yemek masasının üzerindeki vazoda da yıldızın elbisesiyle uyumlu pembe güller duruyordu.

Masanın hemen arkasındaki ve yan taraftaki duvarda yer alan yağlı boya tablolar da dikkatlerden kaçmadı elbette.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evinin yemek odasındaki avize tamamen kristallerden oluşuyor. Değerinin ise 100 bin dolar olduğu belirtiliyor. Böylesine büyük servet sahibi bir ünlü için de bu rakam tabii ki "sudan ucuz."





GİYİNME ODASI SIRADAN BİR EVİN SALONUNDAN DAHA BÜYÜK

Lopez'in paylaştığı bir başka paylaşımda da giyinme odası görünüyordu. Birçok sıradan insanın evinin salonu kadar büyük olan bu giyinme odasında arka planda yine gösterişli bir masa lambası ve hemen altında da Lopez ile kocası Ben Affleck'in fotoğraflarının konulduğu çerçeveler yer alıyordu.

Lopez'in arkasındaki küçük dinlenme koltuğu ve üzerindeki dağınıklık da yine dikkatli gözlerden kaçmadı.

Lopez, Altın Küre ödül törenine gitmeden önce çektirdiği ve Instagram hesabından paylaştığı sayısız fotoğrafında özellikle de evinin giyinme odasıyla ilgili birçok ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Lopez'in arka planında görülen dinlenme koltuğunun üzerindeki dağınıklık da gözden kaçmadı.