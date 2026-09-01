Söz dinlemeyip evlendi, şimdi hayatını yaşıyor... Kendisinden 32 yaş büyük milyarder kocası ayaklarını yerden kesti

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Ama görünüşe göre işler her zaman öyle yürümüyor. Kimi zaman büyük sözü dinlemeyenler de hayatlarında istedikleri mutluluğu bulabiliyor.

İşte İngiltere sosyetesinin önde gelen isimlerinden Lady Kitty Spencer da bunlardan biri...

Prenses Diana'nın erkek kardeşi Lord Charles Spencer'ın kızlarından biri olan 35 yaşındaki Kitty Spencer, 2021 yılından bu yana kendisinden 32 yaş daha büyük olan iş insanı Michael Lewis ile evli.

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Uzun sayılacak bir flört sürecinin ardından 2021 yılında hayatlarını birleştiren çift; 2 yaşında Athena adını verdikleri kızlarını büyütüyor şimdi.Halasının oğlu Prens William'ın Kate Middleton ile evlendiği düğünde güzelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çeken Kitty Spencer, doğrusu bu evliliği babasına rağmen yaptı.

Eski karısı Victoria Aitken'den dünyaya gelen kızı Kitty'nin kendisinden bile altı yaş büyük Michael Lewis ile evlenmesini istemeyen Charles Spencer düğüne gitmedi.

Buna rağmen Kitty, yanında annesi ve kardeşleriyle sevdiği erkekle evlendi. Görünüşe göre de varlık içinde gayet mutlu bir hayat yaşıyor.

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Ünlü markaların tanıtım yüzü olarak görev yapan Kitty Spencer, kocası Michael Lewis ve kızı Athena ile birlikte ABD sosyetesinin gözde bölgesi Hamptons'ta yaptığı tatilde çekilen pozlarını "Yazın en tatlı zamanları" mesajı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Kitty bu paylaşımında meraklı gözlerden uzak tutmaya çalıştığı aile hayatından görüntüler de sergiledi.

Bunların çoğunda da küçük kızı Athena başrolde görülüyor.

Babası Michael'ın kollarında denize giren Athena, bir pozunda gül topluyor başka bir pozunda oyuncak bebeğiyle birlikte bakımlı bir bahçede yürüyor. Başka bir pozda da küçük kız market alışverişinde görülüyor.

Kitty Spencer'ın kızı Athena ile ilgili bu yoğun paylaşımları ise takipçilerini şaşırttı. Çünkü Kitty; hamile olduğunu bile gözlerden uzak tutup bebeğinin doğumunu bir Anneler Günü paylaşımında ilan etmişti.

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Kitty, anne olduğunu da iki yıl önce İngiltere'de kutlanan Anneler Günü kapsamında sosyal medya sayfasından duyurdu.

Anneler Günü şerefine bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeği için "Küçüğüm, senin annen olmak benim hayatımın neşesi" diye yazdı

Bebeğine "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardından. Ardından da herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Kitty Spencer'ın bu paylaşımı, o dönemde onu sadece magazin basınından ve sosyal medyadan takip edenler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Lady Spencer hamile olduğunu bile kamuoyundan gizlemişti.

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Adını model olarak duyuran Kitty Spencer aslında mesleğinden ve soylu ailesinden dolayı zaten göz önünde biriydi. Çocukluğu ve ilk gençliği bu şekilde geçti.

Fakat onun bu kadar çok konuşulmasının son yıllardaki en önemli nedeni 67 yaşındaki Güney Afrikalı iş insanı Michael Lewis ile yaptığı evlilik oldu.

Gittiği her ortamda güzelliğiyle dikkat çeken Kitty, 2021 yılında gayet gösterişli bir törende evlenmişti. Fakat o törende çok büyük bir eksik vardı. Babası Charles Spencer, düğüne katılmamıştı.

O dönemde konuşulanlara göre babası Charles, kızının kendisinden bile daha yaşlı biriyle evlenmesinden çok hoşlanmadı.

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Ama buna rağmen sevdiği erkekle evlenen Kitty Spencer, kocası Michael Lewis ve kızı Athena ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor.

Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi. Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.