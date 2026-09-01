Söz dinlemeyip evlendi, şimdi hayatını yaşıyor... Kendisinden 32 yaş büyük milyarder kocası ayaklarını yerden kesti

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Ama görünüşe göre işler her zaman öyle yürümüyor. Kimi zaman büyük sözü dinlemeyenler de hayatlarında istedikleri mutluluğu bulabiliyor.
Prenses Diana'nın erkek kardeşi Lord Charles Spencer'ın kızlarından biri olan 35 yaşındaki Kitty Spencer, 2021 yılından bu yana kendisinden 32 yaş daha büyük olan iş insanı Michael Lewis ile evli.
Buna rağmen Kitty, yanında annesi ve kardeşleriyle sevdiği erkekle evlendi. Görünüşe göre de varlık içinde gayet mutlu bir hayat yaşıyor.
Kitty bu paylaşımında meraklı gözlerden uzak tutmaya çalıştığı aile hayatından görüntüler de sergiledi.
Bunların çoğunda da küçük kızı Athena başrolde görülüyor.
Kitty Spencer'ın kızı Athena ile ilgili bu yoğun paylaşımları ise takipçilerini şaşırttı. Çünkü Kitty; hamile olduğunu bile gözlerden uzak tutup bebeğinin doğumunu bir Anneler Günü paylaşımında ilan etmişti.
Kitty, anne olduğunu da iki yıl önce İngiltere'de kutlanan Anneler Günü kapsamında sosyal medya sayfasından duyurdu.
Bebeğine "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardından. Ardından da herkesin Anneler Günü'nü kutladı.
Kitty Spencer'ın bu paylaşımı, o dönemde onu sadece magazin basınından ve sosyal medyadan takip edenler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Lady Spencer hamile olduğunu bile kamuoyundan gizlemişti.
Fakat onun bu kadar çok konuşulmasının son yıllardaki en önemli nedeni 67 yaşındaki Güney Afrikalı iş insanı Michael Lewis ile yaptığı evlilik oldu.
Gittiği her ortamda güzelliğiyle dikkat çeken Kitty, 2021 yılında gayet gösterişli bir törende evlenmişti. Fakat o törende çok büyük bir eksik vardı. Babası Charles Spencer, düğüne katılmamıştı.
O dönemde konuşulanlara göre babası Charles, kızının kendisinden bile daha yaşlı biriyle evlenmesinden çok hoşlanmadı.
Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi. Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.