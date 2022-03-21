SÃ¶ylentisi bile yetti: Harry ile Meghan da geliyorsa bu iÅŸ Ã§Ã¶p oldu

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ORADA DA "BAÅžROLDE" HARRY Ä°LE MEGHAN VAR

Bu yÄ±lÄ±n Oscar ile ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan iki isim ise Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ABD'ye yerleÅŸen eski oyuncu Meghan Markle ile eÅŸi Prens Harry. Bu iki isim Ã¼zerinde yÃ¼kselen tartÄ±ÅŸmalar ise kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nacak tÃ¼rden deÄŸil. Nedenine gelirsek...

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Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 94'Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenlenecek olan tÃ¶renin sunucularÄ± arasÄ±nda Harry ile Meghan'Ä±n adÄ± geÃ§ti ve ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±... Bu ikilinin adÄ±nÄ±n geÃ§mesi, bazÄ± Oscar gÃ¶zlemcilerini ve seyircileriÂ kÄ±zdÄ±rdÄ±. Hatta iÅŸi "boykot edelim" demeye kadar gÃ¶tÃ¼renler bile oldu. Gelin olaylarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±na bir dÃ¶nelim.

SUNUCULUK YAPABÄ°LÄ°RLER

Her ÅŸey bir kaynaÄŸÄ±n Ä°ngiliz The Sun gazetesine verdiÄŸi bir demeÃ§le baÅŸladÄ±. Bu kaynaÄŸa gÃ¶re, bu yÄ±l Oscar tÃ¶reninde Ã¶ne Ã§Ä±kacak tema Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya saldÄ±rÄ±sÄ± olacak. BirÃ§ok konuk Ã¶zelde bu trajediye genelde de savaÅŸa karÅŸÄ± fikirlerini ateÅŸli cÃ¼mlelerle ifade edecek. Yine aynÄ± kaynak Harry ile Meghan'Ä±n da Ã¶dÃ¼l aÃ§Ä±klamak iÃ§in sahneye Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu ve onlarÄ±n da Ukrayna ile ilgili sÃ¶yleyecek sÃ¶zleri olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Ä°ÅŸte bu durum da tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

'HARRY Ä°LE MEGHAN PASTANIN KREMASI'

The Sun'a konuÅŸan kaynak "Åžovun yapÄ±mcÄ±larÄ± Will Packer ile Shayla Cowan, bir dizi Ã¼nlÃ¼yÃ¼ sunucu olarak belirledi. Bu listede Harry ile Meghan'Ä±n da adÄ± geÃ§iyor. Yani Ã§ift, bir anlamda 'pastanÄ±n kremasÄ±' olacak" dedi. Oscar tÃ¶renini merakla bekleyen birÃ§ok kiÅŸi de bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan sonra sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ti ve "onlar sunuculuk yapacaksa Oscar tÃ¶reni boykot edilmeli' demeye kadar varan eleÅŸtirilerini sÄ±raladÄ±.

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'TUVALETE KADAR DÃœÅžTÃœ'

Bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± "EÄŸer Harry ile Meghan tÃ¶rende sunuculuk yapacaksa benim iÃ§in Oscar bitmiÅŸtir" mesajÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Bir baÅŸkasÄ± ""Oscar'Ä±n gÃ¼venilirliÄŸi tuvalete kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼" diye yazdÄ±. Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da konu hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸu cÃ¼mleyle dile getirdi: "EÄŸer bu ikisi Akademi Ã–dÃ¼lleri'nde sunuculuk yaparsa gerÃ§ekten hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ±m."

'AYNI LÄ°GDE OLMALARI MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L'

Harry ile Meghan'Ä±n Oscar tÃ¶reninde sunuculuk yapacaÄŸÄ±na bir dakika bile inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir baÅŸka sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da bunun sadece bir sÃ¶ylenti olduÄŸunu ve asla gerÃ§ekleÅŸmeyeceÄŸini savundu. Bu arada bir baÅŸka sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± da tÃ¶rende daha Ã¶nce Ã¶dÃ¼l kazananlarÄ± aÃ§Ä±klayan Rita Moreno, Jane Fonda, Warren Beatty, Faye Dunaway, Sean Connery, Sidney Poitier, Al Pacino gibi efsane oyuncularÄ±n isimlerini sÄ±ralayarak Harry ile Meghan'Ä±n onlarla "aynÄ± ligde" bulunmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

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EN Ä°YÄ° FÄ°LM Ã–DÃœLÃœNÃœ AÃ‡IKLAYACAKLARI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Bu arada ABD ve Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Prens Harry ile Meghan Markle, Oscar gecesinde heyecanÄ±n doruk noktasÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anda sunuculuk yapacak. Her iki Ã¼lke basÄ±nÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re, Archie ve Lilibet Diana adlÄ± iki Ã§ocuklarÄ±yla birlikte ABD'de yaÅŸayan Harry ile Meghan "en iyi film" dalÄ±nda Oscar kazanan yapÄ±mÄ± aÃ§Ä±klayacak.

Bu arada Harry ile Meghan'Ä±n Oscar töreninde sunuculuk yapacaÄŸÄ±na dair haberleri sevinçle karÅŸÄ±layanlar da oldu. Onlara göre, Archewell adlÄ± vakÄ±flarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ihtiyaç sahiplerine yardÄ±m elini uzatan çift, Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda bir insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ukrayna'ya daha fazla dikkat çekecek bir konuÅŸma da yapacak.

Bu arada küçük bir not... Harry ile Meghan, Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ktan sonra dünyanÄ±n çeÅŸitli yerlerinden farklÄ± tepkilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Kendi finansal özgülüklerini kazanmak ve basÄ±nÄ±n ilgisinden uzaklaÅŸmak için aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ± verdiklerini açÄ±klayan çift, büyük sempati topladÄ±. Bu ilk dönemde özellikle de eski bir oyuncu olan AmerikalÄ± Meghan Markle'Ä±n popülaritesi arttÄ±, sevenleri çoÄŸaldÄ±. Fakat çift, geçen yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda Oqrah Winfrey'e verdikleri röportajÄ±n ardÄ±ndan büyük tepki çekti. Elbette onlarÄ±n söylediklerini doÄŸru kabul eden ve destekleyenler oldu ancak özellikle de Harry'nin ailesine yönelik Ä±rkçÄ±lÄ±k suçlamalarÄ± bir süre sonra ABD'de çifte olan sempatiyi azalttÄ±. ÇeÅŸitli dijital yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±yla yaptÄ±klarÄ± milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar nedeniyle gündeme gelen çift, bu anlamda da kendilerinden bekleneni veremedi yaygÄ±n görüÅŸe göre. AttÄ±klarÄ± her adÄ±m, kendi reklamlarÄ± olarak algÄ±landÄ±. Bu da Harry ile Meghan'a yönelik sempati grafiÄŸinin düÅŸmesine neden oldu.

ANA KARAKTERÄ° CANLANDIRAN OYUNCU TÃ–RENE DAVETLÄ° DEÄžÄ°L

94'Ã¼ncÃ¼ Oscar Ã¶dÃ¼llerine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala konuÅŸulan tek konu Harry ile Meghan'Ä±n sunuculuk yapacaÄŸÄ± iddialarÄ± deÄŸil. Son iki gÃ¼ndÃ¼r Ã¶ne Ã§Ä±kan bir baÅŸka isim daha var. O da BatÄ± YakasÄ±nÄ±n Hikayesi (West Side Story) adlÄ± filmin kadrosunda yer alan genÃ§ oyuncu Rachel Zegler. 20 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, filminin birkaÃ§ dalda aday olmasÄ±na raÄŸmen, kendisinin gÃ¶rmezden gelindiÄŸini ve tÃ¶rene davet edilmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Filmin ana karakteri Maria'yÄ± canlandÄ±ran Zegler, bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na gelen yorumu yanÄ±tlarken "Bu duruma bir anlam vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti. Bu arada BatÄ± YakasÄ±nÄ±n Hikayesi filminin yedi dalda Oscar adayÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRADI

Bir Instagram kullanÄ±cÄ±sÄ± Rachel Zegler'e tÃ¶ren gecesi ne giyeceÄŸini sordu. Zegler de "Davetli deÄŸilim. O yÃ¼zden eÅŸofman ve erkek arkadaÅŸÄ±mÄ±n fanilasÄ±nÄ± giyeceÄŸim" diye yanÄ±t verdi. Rachel Zegler, tÃ¶rene katÄ±labilmek iÃ§in bazÄ± giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bunun olmayacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. GenÃ§ oyuncu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama filmiyle gurur duyduÄŸunu da satÄ±rlarÄ±na ekledi.

ÃœNLÃœ FÄ°LMÄ°N YENÄ°DEN Ã‡EVRÄ°MÄ°

YÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan filmlerinden biri olan BatÄ± YakasÄ±nÄ±n Hikayesi (West Side Story) Steven Spielberg'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Filmin baÅŸrollerinde Rachel Zegler, Angel Elgort, Ariana DeBose ve David Alvarez var. Bu mÃ¼zikal film, aslÄ±nda Jerome Robbins ve Robert Wise'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi 1961 tarihli aynÄ± adlÄ± filmin modern bir uyarlamasÄ±. O filmde Maria karakterini Natalie Wood canlandÄ±rÄ±yordu. George Chakiris, Richard Beymer kadroda rol alan oyuncular arasÄ±nda.

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1961 TARÄ°HLÄ° FÄ°LM 10 DALDA OSCAR KAZANDI

Bu arada filmle ilgili bir baÅŸka ilginÃ§ not. 1961 tarihli BatÄ± YakasÄ±nÄ±n Hikayesi'nde Anita karakterini canlandÄ±ran Rita Moreno, tam 60 yÄ±l sonra Ã§ekilen yeni versiyonda da Valentina karakteriyle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Moreno'nun ilk filmde oynadÄ±ÄŸÄ± Anita karakterini ise Ariana DeBose canlandÄ±rÄ±yor. Bu arada her iki filmin esin kaynaÄŸÄ±nÄ±n da 1957 tarihli bir mÃ¼zikal tiyatro oyunu olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. 1961 tarihli ilk uyarlama tam 10 dalda Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Eserin konusuna gelirsek... Ä°ki genç arasÄ±ndaki yasak aÅŸkÄ± ve farklÄ± etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasÄ±ndaki rekabeti konu ediyor. Tony, Jetler ve KöpekbalÄ±klarÄ± adÄ±ndaki iki çetenin rekabeti arasÄ±nda kalan bir gençtir. O, kalbini rakibinin kÄ±z kardeÅŸi olan Maria'ya kaptÄ±rÄ±r. Çeteler arasÄ±ndaki bölge savaÅŸÄ± gün geçtikçe daha da yÄ±kÄ±cÄ± hale gelir ve bu savaÅŸ ortamÄ±nda Tony ve Maria'nÄ±n aÅŸkÄ± çiçek açar. OnlarÄ±n iliÅŸkisi, çetelerin arasÄ±ndaki gerginliÄŸin daha da artmasÄ±na neden olur.

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90 yaÅŸÄ±ndaki Porto Rikolu oyuncu Rita Moreno, 1961'de Ã§ekilen BatÄ± YakasÄ±nÄ±n Hikayesi'nde de 2021'de Ã§ekilen yeni versiyonunda da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

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