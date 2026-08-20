SÃ¶ylediÄŸi bÃ¼tÃ¼n kÃ¶tÃ¼ sÃ¶zleri yuttu... SÃ¶ve sÃ¶ve terk ettiÄŸi Ã¼lkesine koÅŸa koÅŸa dÃ¶nÃ¼yor: Amerikan RÃ¼yasÄ± iflas etti

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Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re daha geÃ§en ay bir dizi ziyaret iÃ§in Ä°ngiltere'ye giden hatta o arada Kral Charles ile Ã¶zel bir buluÅŸma yaÅŸayan Sussex Ã§ifti, bitmesine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kalan bu ay iÃ§inde Ä°ngiltere'ye geri dÃ¶nÃ¼yor.Â

Bundan altÄ± yÄ±l Ã¶nce 2020'nin ilk ayÄ±nda attÄ±klarÄ± adÄ±m gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu yeni geliÅŸme bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke etti.Â

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Ailedeki resmi gÃ¶revlerini bÄ±rakmalarÄ±ndan sadece iki yÄ±l Ã¶nce evlenen Prens Harry ile Meghan Markle, bundan bÃ¶yle kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmak istediklerini sÃ¶yleyip soluÄŸu Ã¶nce Kanada'da sonra ABD'de aldÄ±.

O sÄ±rada henÃ¼z bir bebek olan oÄŸullarÄ± Archie'nin yanÄ± sÄ±ra ABD'de bir de Lilibet adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebekleri dÃ¼nyaya geldi.

Daha ayrÄ±ldÄ±klarÄ± ilk andan itibaren de Meghan ile Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesi hakkÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k da dahil tonla suÃ§lama yaptÄ±.

Hatta Harry Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±nda da bir dijital platform iÃ§in karÄ±sÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± programda da eleÅŸtiri Ã¼stÃ¼ne eleÅŸtiri yaÄŸdÄ±rdÄ± Ã¼lkesine.



'BEN ARTIK Ã‡OCUKLARIMI BURAYA GETÄ°REMEM' DERDEN GERÄ° DÃ–NÃœYOR

Daha geÃ§en sene Ä°ngiltere'ye gittiÄŸinde eskisi gibi bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak koruma hizmeti almak iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kaybetti.

O gÃ¼nlerde "Ben artÄ±k Ã§ocuklarÄ±mÄ± memleketime getiremem" bile dedi.

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Ama sonuÃ§ olarak Harry sÃ¶ylediÄŸi bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶zleri yuttu ve ÅŸimdilik "uzun sÃ¼reli yaÅŸamak" amacÄ±yla Ã¼lkesine dÃ¶nÃ¼yor.

Hatta Ã§ocuklarÄ±, 7 yaÅŸÄ±ndaki Archie ile 5 yaÅŸÄ±ndaki Lilibet'in Ä°ngiltere'de bir okula kayÄ±tlarÄ± Ã§oktan yapÄ±ldÄ± bile.



KRALÄ°YET KONUTUNDA KALMAYACAKLARÂ

Ãœlkeye dÃ¶nmesine dÃ¶nÃ¼yorlar ama Harry ile Meghan, kraliyet ailesine ait bir konutta kalmayacaklar. Hatta aile iÃ§indeki gÃ¶revlerine de geri dÃ¶nmeyecekler.

Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸ kararÄ±nda Prens Harry'nin geÃ§en ay buluÅŸtuÄŸu ve tÃ¼rÃ¼ aÃ§Ä±klanmayan bir kanserle mÃ¼cadele eden babasÄ±na yakÄ±n olma isteÄŸinin etkin olduÄŸu belirtiliyor.

Yine Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Galler Prensi William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton da bu geliÅŸmeden haberdar edildi.

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Kral Charles ile ilgili olarak ortaya atÄ±lan iddialara gÃ¶re bu geliÅŸmeden memnun... TorunlarÄ±nÄ± daha fazla gÃ¶rebileceÄŸi iÃ§in gayet mutlu hissediyor kendini.



AYRILIRKEN YAPILAN ANLAÅžMADA BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K OLMAYACAK

Fakat yine de oÄŸlu Harry ile gelini Meghan Markle ile 2020 yÄ±lÄ±ndaki ayrÄ±lÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan ve MEgxit olarak anÄ±lan anlaÅŸmada hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Harry, ailenin iÃ§ine doÄŸduÄŸu iÃ§in hala bir "prens" ama Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼ye olduÄŸu dÃ¶nemdeki ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± geri kazanamayacak.

Her ne kadar "uzun sÃ¼reli yaÅŸamak iÃ§in" Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼kleri sÃ¶ylense de Harry ile Meghan, ABD'deki ve Portekiz'deki evlerini yine ellerinde tutacaklar.

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'BU DÃ–NÃœÅž BÄ°R BAÅžARISIZLIK Ä°TÄ°RAFI'

Elbette bu ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± geliÅŸme kraliyet yorumcularÄ±nÄ± da harekete geÃ§irdi. Bunlardan biri olan Kinsey Scofield'a gÃ¶re Harry ile Meghan'Ä±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ bir tÃ¼r "baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k itirafÄ±."

AyrÄ±ca Ã§iftin hala monarÅŸiye ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunun da bir gÃ¶stergesi.

Scofield, Page Six'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yÄ±llarca kamuoyunda eleÅŸtirdikleri "ÅŸirketi" yani Ä°ngiliz kraliyet ailesini ÅŸimdi yuva olarak adlandÄ±rmak istemelerine ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Harry ile Meghan'Ä±n, Ã¼lkeden ve gÃ¶revlerinden ayrÄ±lÄ±rken Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyip sonra geri dÃ¶nmeleri ona gÃ¶re dÃ¼rÃ¼st de deÄŸil.

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GEÃ‡Ä°MLERÄ°NÄ° NASIL SAÄžLAYACAKLARI MERAK KONUSU:Â Bu arada bugÃ¼ne kadar el attÄ±klarÄ± her iÅŸte baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan Meghan ile Harry'nin, Ä°ngiltere'de geÃ§imlerini nasÄ±l saÄŸlayacaÄŸÄ± da merak konusu...Yine aynÄ± ÅŸekilde gÃ¼venliklerinin nasÄ±l saÄŸlanacaÄŸÄ± da henÃ¼z net deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸan kraliyet ailesi Ã¼yesi olmadÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¶denek alamayacaklar.

PRENS WILLIAM'IN YÃœZÃœNE BÄ°R TOKAT

Tabii bir de iÅŸin Prens William boyutu var ki bu da ayrÄ± bir konu...



Kraliyet yorumcusu Tom Skyes'a gÃ¶re Harry'nin ailesiyle birlikte uzun sÃ¼re yaÅŸamak iÃ§in Ä°ngiltere'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ William'Ä±n suratÄ±na atÄ±lmÄ±ÅŸ bir tokat sanki. AyrÄ±ca onun iÃ§in bir baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± da olacak.

Skyes konuyu "Bu geliÅŸme William izin bÃ¼yÃ¼k bir tokat ve aynÄ± zamanda monarÅŸi iÃ§in ciddi riskler de yaratÄ±yor" diye Ã¶zetledi.



YENÄ° GERÄ°LÄ°MLER YOLDA

Skyes'a gÃ¶re artÄ±k Ä°ngiltere'de yaÅŸayacak olan Harry ile Meghan aile buluÅŸmalarÄ±na katÄ±lmak istediklerinde de yine bazÄ± gerilimler Ã§Ä±kacak.Â

Yine kraliyet uzmanÄ± Tom Skyes'a gÃ¶re daha bir ay Ã¶nce Ã¶zel olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ oÄŸlu Harry'nin Ã¼lkeye dÃ¶nme kararÄ±ndan Charles'Ä±n habersiz olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ã–yle ya da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesini yine karÄ±ÅŸÄ±k gÃ¼nler bekliyor.

BABASININ SAÄžLIK DURUMU YÜZÜNDEN MÄ°? BaÅŸka bir söylenti de Charles ile ilgili. Ä°leri sürülenlere göre kanserle boÄŸuÅŸan Kral'Ä±n durumu öyle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar iyi deÄŸil. Belki de bu yüzden küçük oÄŸlunun da yakÄ±nÄ±nda olmasÄ±nÄ± istedi. Ya da bunu Harry kendisi istedi. Ama doÄŸrusu bu çok kabul gören bir yorum deÄŸil. En azÄ±ndan ÅŸimdilik.

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