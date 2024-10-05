Sosyetik güzelin kulağına küpe anne sözü: 'Asla kocanla dargın uyuma'

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Aradan geçen yıllar içinde gece hayatının en hızlılarından birine dönüştü Paris Hilton. Sabahlara kadar hatta günlerce süren partilerin baş kahramanı oldu. O süreçte alkol alışkanlığının yol açtığı skandalların da başrolündeydi.

Ama sonra aniden bütün bunlar bıçak gibi kesildi... Hilton, hayatının aşkını yani Carter Reum'u bulup evlendi. Kimse inanmasa da ardı ardına bir yıl bile geçmeden iki çocuklu ve evli bir kadına dönüştü.

Her ne kadar oğlu Phoenix ve kızı London'ı kendi doğurmayıp taşıyıcı anne aracılığıyla sahip oldu belki ama dışarıdan görüldüğü kadarıyla içindeki annelik güdüsü zincirlerini koparıp ortaya döküldü.

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O ARTIK EVLİ, MUTLU VE ÇOCUKLU

Özetle bundan 10 yıl önce anlatılsa kimsenin inanmayacağı bir hayatı var artık Paris'in. Bunda elbette kocası Carter Reum'un ağırbaşlı kişiliğinin ve kendisinin de artık 43 yaşına gelmesinin etkisi var.

Diğer yandan belki de Paris, doya doya yaşadığı çılgın hayatını geride bırakıp olgun bir evli kadına dönüştüğü süreçte annesi Kathy Hilton'u örnek aldı.

Zaten eğer gerçekten de anne sözü dinlerse Paris'in de kocası Carter Reum'un da hatta oğluyla kızının da bu evlilikte yüzü yıllar boyunca gülecek.

Neden mi böyle söyledik?

44 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI ANLATTI

Paris Hilton'un annesi Kathy kocası Rick Hilton ile 43 yıllık uyumlu ve mutlu evliliğinin sırrını açıkladı.

People dergisinin bir etkinliğine konuk olan Kathy Hilton, bu uzun zaman içinde kocasıyla kendisinin aralarındaki aşk ateşini nasıl canlı tuttuğunu anlattı.

Evliliğinde 43 yılı geride bırakan 65 yaşındaki Kathy Hilton, Beverly Hills Oteli'nde düzenlenen etkinlikte "Yatağa birbirinize 'seni seviyorum' demeden ve birbirinize küçük bir öpücük vermeden gitmiyorsunuz" diye konuştu.

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Aslında kendi kuşağından birçok evli çiftin sırrını uyguladığını da ifade etti bir anlamda. Kathy Hilton "Eğer bir anlaşmazlığınız varsa gece uyumadan önce barışın. Belki biraz gizem yaratırsınız" diye konuştu.

ASLA DARGIN UYUMAYIN

69 yaşındaki Rick Hilton ile evliliğinden Paris ve Nicky adında iki kızı, Barron ve Conrad adında iki de oğlu olan Kathy Hilton, daha önce de 1979 yılında başlayan evliliklerini nasıl bugünlere getirdiklerine dair açıklamalar yapmıştı.

O sırada söylediğine göre Kathy ve Rick, haftada bir gün kendileri için özel bir yere gidiyorlar ve orada baş başa vakit geçiriyorlar.

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Kathy Hilton, kocası Rick ile evlendiğinde henüz 20 yaşındaydı. Çift, önümüzdeki kasım ayının 24ünde evlilikte 44'üncü yıllarına girecekler.

Kathy ve Rick Hilton'un en ünlü çocuğu Paris ardından da 40 yaşındaki Nicky geliyor. Büyük oğulları Barron 34, küçük oğulları Conrad da 30 yaşında.

Hilton çiftinin Paris'ten iki, Nicky'den 3, oğulları Barron'dan 3 olmak üzere sekiz tane torunu bulunuyor.

AİLESİNİN EN ÜNLÜ ÇOCUĞU

Kathy ve Rick Hilton'un en ünlü çocuğu Paris, 2021 yılında Carter Reum ile hayatını birleştirdi. Annesi Kathy Hilton'un 'Kızım uğraşıyor ama doğuramıyor" açıklamasından kısa bir süre sonra geçen yılın ocak ayında Paris, bir erkek bebekleri olduğunu duyurdu.

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Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebeğe Phoenix adı verildi. Minik bebek bir yaşına girmeye gün sayarken bu kez çiftten yeni bir bebek haberi daha geldi.

Paris Hilton ve Carter Reum, geçen yılın kasım ayında da bu kez London adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu.

Paris Hilton daha evlenmeden yıllar önce bir kızı olmasını istediğini ve adını da London koymayı hayal ettiğini açıklamıştı... Böylece bu hayalini de gerçekleştirmiş oldu sosyetik güzel.

Hilton çiftinin iki kız iki erkek dört tane çocuğu var.