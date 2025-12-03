Sosyetik arkadaşının asistanlığını yaparken serveti iki milyara ulaştı… Şimdi de nasıl zengin olunur dersi veriyor!

Haberin Devamı

Şimdilerde hem büyük bir televizyon yıldızı hem de kurduğu başarılı şirketler sayesinde milyarder olan Kim Kardashian mütevazı şekilde başlayan kariyerinde belki de kendisinin bile hayal edemediği yerlere gelmeyi başardı.

KENDİ BİLE BU KADAR ÜNLÜ VE ZENGİN OLACAĞINI HAYAL ETMEMİŞTİ

Ünlü ekran yıldızı şimdi de bu büyük başarısının sırlarını onun gibi zengin olmak isteyenler için derse dönüştürdü. Kim Kardashian iş dünyasında başarı kazanmak ve markalaşma gibi konular üzerine masterclass yani ustalık sınıfı dersleri verecek.

Bunun ilk adımını da bu derslerin tanıtımı için yapılan fotoğraf çekiminde attı. Ve bir yandan da bu derslerde anlatacağı konuları madde madde hazırladığı bir not kağıdı ortaya çıktı.

Tanınmış bir avukatın kızı olsa da hayatı ancak kalburüstü sayılabilecek cinstendi... Annesinin çabaları ve kendi ticari hamleleriyle bugün ABD'nin sayılı milyarderleri arasına girdi

Haberin Devamı

Yarın internetten ve sosyal medya kanallarından yayınlanacak bu ustalık sınıfında Kim Kardashian iş dünyası için "On Kimmandment'i" yani kısaca “Kim’in on kuralı” şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz 10 madde sayacak.

LİSTE HAZIRLADI... "NASIL ZENGİN OLUNUR?" DERSİ VERECEK!

Bunların arasında ilki “Ürün sensin” olacak. Yani Kim Kardashian önce kendi ismini nasıl bir marka haline getirdiğini anlatacak. Listenin geri kalanı “Onlar yapar, sen mükemmelleştirirsin”, “Akışı takip etme, akışın kendisi ol”, “Hatayı stratejiye çevir”, “Değerini bil, sonra üzerine vergi koy ve sat” gibi maddelerden oluşuyor.

Yola nasıl çıktığına ve 20 yıldan kısa sürede milyarderlik mertebesine ulaşmasına bakılırsa dışarından deyim yerindeyse “boyalı bebek” gibi görünen ve çok ağır eleştirilere maruz kalan Kim Kardashian’ın bu konularda söyleyecek birkaç sözü olduğu su götürmez bir gerçek…

Haberin Devamı

MİLYARDER OLMASI 15 YIL SÜRDÜ

Kim Kardashian, televizyon ünlüsü olmadan önce ağırlıklı olarak stilist ve kişisel asistan olarak çalışıyordu.

Kim Kardashian'ın Paris Hilton'la çalıştığı yıllardaki görüntüsü zaman içinde kendini estetik operasyonlarla nasıl baştan aşağı yenilediğinin de kanıtı gibi

Bunların arasında en bilineni, 2000'li yılların başında yakın arkadaşı ve o dönemin popüler figürlerinden Paris Hilton'ın stilisti ve kişisel asistanı olmasıydı. Bu görevi sırasında Hilton'ın dolaplarını düzenliyor, kıyafet seçimlerine yardım ediyor ve onunla çeşitli etkinliklere katılıyordu. Bu sayede magazin dünyasına da iyice yaklaşmış oldu.

Haberin Devamı

SOSYETİK DOSTU "EL VERDİ", ŞÖHRETTE ONU BİLE SOLLADI

Bir yandan da üniversite yıllarında kız kardeşleriyle birlikte kurdukları DASH adlı giyim butiğinde çalıştı. Bu butik daha sonra "Keeping Up With the Kardashians" programı sayesinde ün kazanıp şubeler açtı.

Kim Kardashian'ın asıl çıkışı ise 2007 yılında ailesiyle birlikte rol aldığı "Keeping Up with the Kardashians" adlı reality şov ile gerçekleşti. Kendisinden bile büyük bir ticari zeka olan annesinin öncülüğünde gerçekleşen bu program hâlâ yayınlanıyor.

Özel hayatlarının en özel detaylarını bile ekrandan paylaşan kız kardeşler yıllar içinde hepsi bu şekilde ünlerini kat kat artırdı ve hepsi de bu programın sağladığı şöhret ve parayla ticari yatırımlar yaptı.

Kardashian ve Jenner kardeşlerin her birini yıldız yapan televizyon programı 2007'den beri devam ediyor

Haberin Devamı

EKRANDAN KAZANDIĞI ÜNLE KURDUĞU ŞİRKETİ ONU BİR NUMARA YAPTI

Kardeşlerin içinde en akılcı davranan ve deyim yerindeyse attığı her adımı paraya çevirmeyi bildi. Kim Kardashian’ın en büyük yatırımı ise SKIMS adını verdiği, vücut şekillendirici iç giyim ürünleri satan şirketi oldu.

Bu şirketi kurduktan sonra dudak uçuklatan satış rakamları elde eden Kim Kardashian böylece servetini 2 milyar dolar civarına yükseltti…