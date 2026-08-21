Sosyetik aile değil sadece soyadı benzerliği: Ünlü model evlendi, giydiği gelinlik sosyal medyayı sarstı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ama işte görünüşe göre bu yıl içinde yapılan düğünler arasında bir tanesi var ki, orada giyilen gelinlik kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayı sarstı.



Çünkü genel hatlarıyla bakıldığında öyle çağımızda alışık olduğumuz gelinliklere hiç benzemiyor... Sanki tarih sayfalarından fırlayıp gelmiş gibi. Ama bir o kadar da göz alıcı.

Bu gelinliği giyerek evlenen kişi ise Brezilyalı model ve oyuncu Theresa Fonseca…

28 yaşındaki Fonseca, yönetmen ve fotoğrafçı Gustav von Fürstenberg ile Brezilya'da hayatını birleştirdi.

İşte o törende giydiği gelinlikle de dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişinin bütün dikkatini üzerinde topladı.

Haberin Devamı

Bu arada meraklılarının soyadından da hemen anlayacağı gibi Gustav von Fürstenberg'in soyadı Avrupa'nın ünlü ailelerinden birinden geliyor. Her ne kadar soyadı aynı olsa da belgesel fotoğrafçısı ve yönetmen Gustav von Fürstenberg, Prens Egon Fürstenberg'in soyundan gelen yakın bir akrabası değil. Kendisi bu konuda çok net bir açıklama yapmadığı için de soyadının Alman ve İtalyan kökenlerinden miras olduğu, belki de ünlü ailenin uzak bir kolundan geldiği belirtiliyor.

Zaten aslına bakılırsa bu düğünün bu kadar çok konuşulmasının ve sosyal medyada gündem yaratmasının nedeni de bütün bunlar değil: Theresa Fonseca'nın gelinliği!

Çünkü Brezilyalı model bu seçimiyle, kelimenin tam anlamıyla tarihin tozlu sayfalarını açtı.

Nikah öncesi heyecandan neredeyse ağlayacak hale gelen Theresa düğününde, Hollywood'un efsane yıldızı Audrey Hepburn'un, My Fair Lady filminde giydiği o unutulmaz beyaz elbiseden ilham alan bir gelinlikle evlendi.

Gözden Kaçmasın Hızlı şoförün mutlu günü: Dualarla evlendiler Haberi görüntüle

Doğrusu Hepburn'ün filmde giydiği ve Cecil Beaton imzasını taşıyan o elbise, bu zamana kadar en son 1997 yılında Alexander McQueen'in yine aynı moda evi için hazırladığı bir tasarıma esin vermişti.

İşte o ünlü elbisenin farklı bir yorumu Theresa Fonseca'nın üzerinde gelinlik olarak ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Givenchy imzalı bu gelinlik, bu yaz yapılan ve medyaya yansıyan düğünlerde giyilen gelinlikler arasında açık ara en çok beğenileni oldu.

Daha da ilginci eski zamanlara gönderme yapan bu gelinliğin hazırlanması tam 1400 saatlik bir çalışma gerektirdi. Gelinliğin üzerindeki her bir süsleme Theresa Fonseca için özel olarak el işçiliğiyle yapıldı.

Gözden Kaçmasın Yırtık pırtık gelinlik giydi, göğsünü gere gere evlendi Haberi görüntüle

Görünümünü uzun eldivenlerle tamamlayan Theresa'nın duvağı ve başına yerleştiriliş biçimi de büyük beğeni topladı.

Uzun sözün kısası bütün ünlülerin gösterişli gelinlikler giyerek evlendiği 2026'nın yaz aylarına, Brezilyalı model Theresa Fonseca'nın, ilhamını tarih sayfalarından alan bu gelinliği damgasını vurdu.



Bu arada küçük bir not daha... Theresa Fonseca'nın gelinliği bu yılın düğünlerine damgasını vurdu...Bu arada küçük bir not daha... Audrey Hepburn 'ün, My Fair Lady müzikalinde giydiği o ünlü elbisenin siyah renkli bir yorumu, 2024 yılında Kaia Gerber'in üzerinde görülmüştü.

Haberin Devamı







