İki 'milyarlık' genç birbirine tutuldu... Aşkta bile para parayı çekti

#Florian Henckel Von Donnersmarck#Salma Hayek#François Henri Pinault
İki milyarlık genç birbirine tutuldu... Aşkta bile para parayı çekti
Onlar ikisi de dünya sosyetesinin genç kuşak üyelerinden. Birinin babası çok zengin ve ünlü bir iş insanı. Diğerinin de babası varlıklı bir aileden geliyor ve aynı zamanda ünlü bir yönetmen.

Bu iki genç bir süredir, hatta tam söyleyelim, bir yıldır meraklı gözlerden uzakta aşk yaşadıklarını geçtiğimiz hafta sonu Sevgililer Günü'nde ilan etti.

Bunun için de sosyal medyayı tercih ettiler. Çok kısıtlı bir çevrenin bildiği bu aşk, iki gencin takipçilerini de heyecana boğdu.



DÜNYA SOSYETESİNİN DİKKATİNİ ÇEKEN AŞK
2026 yılının sosyete dünyasından gelen bu en dikkat çekici aşk öyküsünün kahramanlarından biri ünlü yıldız Salma Hayek'in milyarder bir iş insanı olan kocası Francoise Henri Pinault'nun eski evliliğinden dünyaya gelen ve kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu François.

29 yaşındaki François'nın gönlünü kaptırdığı genç kız da tanınmış bir aileden geliyor.

Başkalarının Hayatı, Asla Gözlerini Kaçırma, Angelina Jolie ile Johnny Depp'in başrollerini paylaştığı Turist gibi yapımlarla tanına Florian Henckel von Donnersmarck'ın kızı Lara...

Aynı zamanda Kont unvanı taşıyan Florian Henckel von Donnersmarck'ın 23 yaşındaki kızı Lara yaşadığı aşkı da sosyal medya sayfasından ilan etti.



BİR YILDIR BİRLİKTELERMİŞ
Bunu da François ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafını tam da 14 Şubat günü sosyal medya sayfasından paylaşarak yaptı.

Lara paylaşımına "Bir yıl sonra" yazarak gözlerden uzak aşklarının 2025 yılında başladığını da gözler önüne serdi.

Onun bu paylaşımından sonra takipçileri, iki gencin nasıl da birbirlerine yakıştığını gözler önüne seren yorumlar yaptı.

François Pinault, dedesinin kurduğu şimdi de babasının başında olduğu milyar dolarlık bir şirketin varislerinden biri.



İKİSİ DE ÜNLÜ VE VARLIKLI AİLELERDEN GELİYOR
Ünlü moda markalarını bünyesinde barındıran şirket, sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın en değerli şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Lara ise Avusturya- Alman kökenli soylu bir aileden gelmesinin yanı sıra modellik ve sosyal medyada içerik üreticiliği de yapıyor.

Aslında hayatını gözlerden uzak mütevazı bir şekilde yaşamayı seven François Pinault'nun ünlü ve zengin babasından üç kardeşi daha var.



Tam adıyla Lara Cosima Henckel von Donnersmarck aynı zamanda model ve sosyal medya fenomeni.



Başkalarının Hayatı, Asla Gözlerini Kaçırma, Turist gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan kont unvanlı 52 yaşındaki Florian Henckel von Donnersmarck, Christiane Asschenfeldt ile evli.



Bunlardan biri kendisi gibi babasının Dorothée Lepère ile yaptığı evlilikten doğan kız kardeşi Mathilde. Diğeri de bir dönemin ünlü modeli Linda Evangelista ile birlikteliğinden doğan Augustin James.



François Henri Pinault'nun, şu anda evli olduğu Meksikalı yıldız Salma Hayek'ten de Paloma adında bir kızı daha bulunuyor.



İş dünyasının en ünlü ve varlıklı isimlerinden biri olan François Henri Pinault, Salma Hayek ile evli. 

